Cómo surgió la canción de Leiva y Robe: escucha 'Caída libre' con la letra

Te interesa Las cinco canciones que ya podemos escuchar de 'Gigante', el nuevo disco de Leiva

Leiva y Robe unen sus voces en Caída libre, una colaboración que sorprendió a los seguidores de ambos artistas. La canción vio la luz el 28 de febrero como uno de los cinco adelantos del próximo disco del artista madrileño, Gigante, que se estrena este viernes 4 de abril.

De todos los sencillos ya publicados del álbum, Caída libre es el más escuchado en plataformas por la inédita colaboración entre ambos cantantes. Al anunciar el tema, Leiva no escondió su emoción por poder trabajar con uno de sus ídolos; y esa euforia se trasladó rápidamente a todos los admiradores del cantante.

"Supongo que muchos de los que hacemos música hemos fantaseado alguna vez con estar en la misma canción que Robe, pero rápido se te borra de la cabeza. Él nunca hace nada con nadie", expresó Leiva en una publicación de Instagram, donde explicó el origen de su fusión con Robe.

"Se ha implicado como nadie colaborando conmigo"

El madrileño comentó que Caída libre surgió con el disco ya terminado, cuando uno de sus mejores amigos "atravesaba una depresión de esas que no hay manera de levantar las persianas, alargada en el tiempo y especialmente cabrona". Un día, su amigo le leyó un verso: "Hay un millón de muebles que mover y no sé detrás de cuál está lo que he perdido".

"Qué brillante manera de retratar una depresión. Sin duda había una canción detrás de esa imagen, solo había que arrinconarla. Vino de un tirón esa misma tarde. Escuché a Robe desde el principio en esos versos, no era algo que eligiera, simplemente sucedía", relató Leiva.

Así surgió la colaboración entre Leiva y Robe

Varias semanas después de componer Caída libre, Leiva se animó a enviársela a Robe para intentar colaborar con él: "Me llamó a los pocos días y me sugirió algunos ajustes que le envié de vuelta como un rayo. De repente, ¡ahí estaba Robe cantándome el estribillo al teléfono! Se ha implicado como nadie colaborando conmigo".

En la primera escena del videoclip de la canción, Leiva aparece grabando un audio a Robe para enviarle una nueva versión del tema con el verbo remontar, tal y como él había propuesto. "Hemos debatido y charlado durante meses sobre palabras, verbos, melodías, puntos y comas. En el punto de carrera en el que está me deja un gran aprendizaje su entrega. ¡De esos procesos que no se olvidan!", contó el madrileño.

"Mi amigo hoy levanta las persianas como un acto mecánico más, sin importancia. Él siempre fue incondicional de Robe, me gusta pensar que su voz vino a sacarle del hoyo", zanjó el ex de Pereza.

Letra de 'Caída libre', la canción de Leiva con Robe

Y sé que solo estoy mirando de otra forma

Que voy a darle vuelta a nuestras sombras mientras busco el modo

De remontar el vuelo

Robe, ahí te mando el pedacito nuevo

Incluyendo el verbo remontar, que es lo que a ti te gustaba

A ver cómo te suena, un besito, chao

-

Si encontrara silencio en mi ruido mental

Dormiría diez días y un año

Si avistara la causa de mi tempestad

Me pondría a chillar como un gallo

Hoy hasta las moscas me pasan de largo

¿Será que algo les huele mal?

El griterío de mis pensamientos a toda velocidad

Hasta los huevos de esperar un milagro

Cansado de avanzar marcha atrás

-

Me tomo la pastilla roja

Bebo 0.0, me alimento bien

Hay un millón de muebles que mover

Y no sé detrás de cuál está lo que he perdido

-

Todo tiene luz de probador

Ya no me reconozco y me importa bien poco

En cuanto me dé un rayo de sol

Voy a hacerme una foto en un fotomatón

-

¿Quién es que llama a mi cabeza a todas horas?

Que puede remendar todas las hojas que han caído al suelo

Como un árbol en invierno

Y sé que solo estoy mirando de otra forma

Que voy a dar la vuelta a nuestra sombra mientras busco el modo

De remontar el vuelo

-

A veces hago maniobras

Para retomarlo donde lo dejé

Hay demasiados frentes a la vez

Y no consigo ver quién coño es el enemigo

-

Todo tiene luz de probador

Ya no me reconozco y me importa bien poco

En cuanto me dé un rayo de sol

Voy a hacerme una foto

Todo tiene luz de probador

Ya no me reconozco y me importa bien poco

En cuanto me dé un rayo de sol

Voy a hacerme una foto en un fotomatón