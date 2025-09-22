El concierto de Damiano David en el Movistar Arena de Madrid: horarios, canciones y apertura de puertas

Damiano David se encuentra a pocas horas de subirse al escenario del Movistar Arena de Madrid. Tras su paso por el Sant Jordi Club de Barcelona este pasado domingo, el artista italiano continúa su gira mundial Funny Little Fears World Tour. Si no te quieres perder detalle de su show más inminente será en la capital madrileña, te dejamos algunas claves para exprimir esta experiencia al máximo.

Apertura de puertas

Tal y como recoge la web del propio Movistar Arena, la apertura de puertas será a las 19:30 y el concierto comenzará a las 21:00. De momento, la web del Movistar Arena no ha notificado la hora de cierre del show aunque se sabe que su show en Barcelona llegó a sobrepasar los 90 minutos, según recoge 'La Vanguardia'.

El propio recinto se encuentra ubicado a cinco minutos del metro de Goya, parada que conecta con las líneas 2 y 4. Si quieres llegar con tiempo, también está el metro de O'Donnell (línea 6) a tres minutos a pie del Movistar Arena.

Te aconsejamos que llegues con tiempo, ya que los espectáculos del Movistar Arena suelen acoger un gran aforo, con una capacidad que oscila en algunos casos desde los 3.600 espectadores hasta su aforo máximo que ronda los 17.000.

¿Qué temas interpretará Damiano David sobre el escenario de Madrid?

Aunque no sabemos a ciencia cierta que temas cantará el artista de 'Silverlines', sí que tenemos constancia de las canciones que interpretó en su último show en Colonia el pasado 17 de septiembre. Según pública la web setlist.fm, estos fueron los temas que interpretó Damiano David durante su concierto en la ciudad alemana.

Born With a Broken Heart

The First Time

Mysterious Girl

Voices

Cinnamon

Locked Out of Heaven (Bruno Mars cover)

Talk To Me

Nothing Breaks Like a Heart (Mark Ronson cover)

Perfect Life

Next Summer

Sick Of Myself

The Bruise

Tangerine

Zombie Lady

Tango

Angel

Over

Mars

The First Time (Reprise)

Naked / Solitude (No One Understands Me)

¿Habrá sorpresas durante el show de Damiano David?

¿Nos dará alguna sorpresa Damiano David sobre el escenario del Movistar Arena? Recordemos que el pasado domingo, el italiano se atrevió con el español interpretando Guantanamerade Guitarricadelafuente. Una versión con la que conquistó a sus fans gracias a su majestuosa interpretación. Por ello, estaremos atentos por si el cantante de ZITTI E BUONI nos deslumbra con alguna versión sobre el escenario.