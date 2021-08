¿Cuál es para ti la canción del verano 2021?

Álvaro Soler ha vuelto a traspasar las fronteras internacionales con este nuevo temazo veraniego y su 'Magia' no podía faltar entre las mejores canciones del verano 2021.

El ritmo vibrante de la nueva canción de Justin Bieber también nos ha conquistado este verano y no hemos dejado de cantarla este 2021.

'Iko Iko (My Bestie)', de Justin Wellington

El puertorriqueño Bad Bunny nos tiene acostumbrados a sus temazos cada verano y este 2021 no ha sido menos. El éxito de 'Yonaguni' estaba asegurado desde su estreno y así lo han demostrado los más de 300 millones de reproducciones en YouTube que tiene ese "culo bien grande".

Todo de ti ha sido una de esas canciones que no ha dejado de sonar este verano y es imposible que te hayas escapado sin escuchar ni una sola vez su pegadizo estribillo. Las redes sociales se han rendido este 2021 a la magia de Rauw Alejandro y estamos seguros de que este temazo seguirá sonando durante los próximos meses.

Puede que la controvertida imagen de C. Tangana en un barco junto a algunas de las famosas más reconocidas del panorama español haya empañado el estreno de 'Yate', pero lo cierto es que la canción de Pucho se ha convertido en uno de los temazos más escuchados de este agosto.

'Yate', de C. Tangana

La banda de K-pop BTS consigue que todos y cada uno de sus temas se conviertan en un éxito asegurado y 'Butter' no es más que la prueba fehaciente de que se han convertido en uno de los grupos consagrados de este verano.

El calor y el buen tiempo siempre traen a nuestro país algunos de los mejores estrenos musicales, que se convierten rápidamente en potenciales candidatos a 'Canción del Verano 2021'. Este 2021 no ha sido una excepción y, aunque ha vuelto a ser un verano fuera de la normalidad, lo cierto es que la música no para nunca y los mejores artistas no han dejado de deleitarnos con sus mejores éxitos durante estos meses de calor. Recopilamos los mejores temazos candidatos a canción del verano 2021.

Rauw Alejandro sigue conquistando las listas de éxitos con su tema Todo de ti, que se ha convertido en uno de los más bailados y cantados de este verano. El artista puertorriqueño ha logrado el éxito gracias a sus ritmos pegadizos y sus letras subidas de tono y parece que, de momento, no ha tocado techo.

A su vez, C. Tangana sigue rompiendo récords históricos en todas las plataformas después del estreno de El Madrileño gracias a su último y polémico tema Yate y a su colaboración con Israel B., Tranquilísimo, y se sigue desmarcando como uno de los artistas españoles más sólidos de los últimos años.

Canciones como Yonaguni, de Bad Bunny, Diablita Remix, de Omar Montes y Fabbio, o Pareja del año, la colaboración de Sebastián Yatra y Mike Towers, también se encuentran entre las candidatas que han conseguido petarlo durante todo este verano. La carrera por convertirse en el temazo del verano empieza cada año antes.

Otros tantos que repiten todos los años también se han unido a este top, como es el caso de artistas como Justin Bieber, Lola Índigo, Álvaro Soler, Blas Cantó o Ana Mena. Además, entre las mejores canciones de este verano también destacan los estrenos musicales de artistas como Olivia Rodrigo, BTS, Marc Seguí o el recién incorporado éxito de Justin Wellington que, a pesar de tener más de cuatro años, ha ganado importancia durante estos últimos meses.

Participa, vota por tu canción favorita ¡y haz que se lleve el preciado trofeo a mejor 'Canción del Verano 2021'!