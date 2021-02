¿Quién es Ana Mena? 7 cosas que no sabías de la artista que está arrasando

Ana Mena no deja de cosechar éxitos. Tras arrasar este pasado verano con su tema ' Se iluminaba ' con el italiano Fred de Palma , la malagueña presenta en El Hormiguero su nuevo tema con Omar Montes llamado 'Solo' . Una canción que promete convertirse en uno de los hits del año . Pero, ¿quién es Ana Mena? ¡Te lo contamos!

Ana Mena está arrasando en la industria musical. Su tema 'Se iluminaba' con el italiano Fred De Palma la consagraba como una de las estrellas revelación del panorama musical durante el verano del 2020. Ahora, este martes, estará en El Hormiguero presentando su nueva colaboración 'Solo' junto con el reguetonero Omar Montes.

Un nuevo tema que promete convertirse en uno de los nuevos éxitos del 2021 y que han presentado en un videoclip que está arrasando al acumular – en menos de una semana – más de medio millón de visualizaciones en YouTube.

Sin embargo –y aunque parezca difícil de creer por su éxito – Ana Mena no comenzó su carrera en el mundo de la industria musical. Sus primeros pasos como estrella empezaron cuando era muy pequeña, exactamente en el 2009, y en el mundo del cine.

Por eso, aprovechando el nuevo lanzamiento de su canción 'Solo' con Omar Montes os hemos querido traer siete cosas o datos que no sabías de Ana Mena con los que queremos hacer un repaso por la trayectoria profesional que la ha llevado a cosechar el éxito del que ahora disfruta. ¡Empecemos!

1. GANÓ CON 9 AÑOS EL CONCURSO 'VEO VEO' EN ANDALUCÍA

Ana Mena nació en Estepona (Málaga) el 25 de febrero de 1997. Sus primer contacto con el mundo de la televisión y de la música le llegó con tan solo 9 años, cuando en el 2006 ganó la XII edición de los Premios Veo Veo presentados por la famosa Teresa Rabal interpretando "con mucho arte" para su edad la canción de 'Torero en Andalucía'.

2. FUE MARISOL EN LA SERIE DE ANTENA 3 SOBRE LA ARTISTA

Su primer contacto con la fama a nivel nacional fue en el mundo de la interpretación. Le llegó de la mano de Antena 3 Films, cuando en el 2009 la eligieron para interpretar a una joven Marisol en la miniserie que produjo la cadena sobre la artista que alcanzó un gran éxito nacional.

3. PARTICIPÓ EN UNA PELÍCULA DE ALMODÓVAR

Su papel en la serie de Marisol de Antena 3 Films hizo que el famoso director de cine Pedro Almodóvar la escogiera para su película 'La piel que habito'. En ella interpretó el papel de la hija del protagonista, Antonio Banderas con el que consiguió bastante reconocimiento en el mundo de la interpretación.

4. GANÓ LA II EDICIÓN DE 'MY CAMP ROCK' DE DISNEY CHANNEL

Sin embargo, Ana Mena no quería renunciar a su sueño de triunfar en el mundo de la música. Por ello, no dudó en presentarse a el famoso programa y concurso de éxito de la cadena infantil de Disney Channel, My Camp Rock en donde consiguió en el 2010 ganar la edición y empezó a tener un hueco dentro del público más joven en España.

5. PUSO VOZ A UNA CANCIÓN PARA LA PELÍCULA DE SHARPAY EVANS

Su victoria en la competición de My Camp Rock la hizo conseguir su primer contrato musical. Disney España la eligió para poner voz en español a una de las canciones de la banda sonora de la secuela de High School Musical, 'La fabulosa aventura de Sharpay', con la canción de 'Voy a brillar'.

6. PRESENTÓ EL FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA

Ya durante su adolescencia, sus pequeños triunfos en el mundo de la interpretación hicieron que fuera la escogida en el 2012 para presentar los Premios de Cine de Málaga junto con los actores Manuel Bandera y Celia Bermejo.

7. PARTICIPÓ EN CONCURSOS DE ANTENA 3

Por último, aún siendo adolescente siguió realizando sus pinitos en la televisión, esta vez participando de nuevo en los programas televisivos musicales de Antena 3 de 'El número uno' y 'Vive cantando' en donde consiguió de nuevo alcanzar cierta fama en el mundo de la música.

Hecho que hizo que, al cumplir los 18 años, publicara su primer sencillo en solitario, 'No soy como tú crees'. Canción que se logró colar en la lista de éxito de Viral50 de Spotify en España, y que finalmente comenzó a catapultar a la artista hasta el éxito que está cosechando en la actualidad y que promete convertirla en todo un icono del pop en España.