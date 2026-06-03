Shakira reflexiona sobre su carrera: "A aquella chica de veinte años le diría que disfrutara más"

Shakira está en uno de sus mejores momentos. La artista, de 49 años, puede decir que este último año ha sido de los más exitosos de su carrera: Las Mujeres Ya No Lloran World Tour ya ha conseguido récords y todavía no ha terminado, además de un concierto histórico en Copacabana y un nuevo himno para el Mundial, Dai Dai.

En España la esperamos con una residencia de conciertos entre septiembre y octubre de este 2026, con la que dará hasta 12 shows en Madrid. Y es que la colombiana ha dejado claro que ningún obstáculo se interpone en su camino. "Siempre pensé que era más frágil o más débil de lo que la vida me demostró", ha compartido en una entrevista para People.

Después de varios años duros por la ruptura de su familia tras la separación de Gerard Piqué y un conflicto con Hacienda que al final se ha resuelto a su favor, la artista reflexiona en la mencionada revista sobre todo lo que ha vivido. "Detrás de cada experiencia en la vida siempre hay una lección, y debemos estar agradecidos por todas esas lecciones, incluso por las personas que nos dejan cicatrices", expresa la colombiana, "porque simplemente nos hacen mejores".

"A aquella chica de veinte años le diría que disfrutara más"

No ha sido un camino fácil, y ella misma lo dice: "Tuve que luchar mucho por mis sueños". Mirando hacia atrás, la colombiana añade: "A aquella chica de veinte años le diría que disfrutara más, que creyera más en sí misma. Creo que las mujeres, con el paso del tiempo, adquirimos una nueva confianza. Aunque no nos veamos tan perfectas como a los veinte, es hermoso ser una misma y aceptarse tal como uno es".

Su lado más solidario

Desde que alcanzó la fama, Shakira se ha propuesto ayudar a niños que crecen con menos recursos que ella. Ahora, el 100% de los royalties de su nuevo sencillo Dai Dai se destinarán al Fondo Mundial de Educación Ciudadana de la FIFA, que brinda a niños de todo el mundo acceso a la educación y al fútbol. "Es un mensaje para todos los niños a quienes les han dicho que su sueño es demasiado grande", comparte sobre la canción, "y para recordarnos que cada campeón comenzó siendo un niño que quizás pasó por dificultades y adversidades, pero hubo alguien que creyó en él, y por eso no se rindió".

Shakira actuó por primera vez en un Mundial hace 20 años, y el torneo le cambió la vida. "Tengo una conexión con el fútbol que parece inquebrantable", afirma. Cantó su primera canción oficial para un Mundial, Waka Waka (This Time for Africa), en la ceremonia de clausura del torneo en 2010, donde conoció a Piqué. Posteriormente, tuvieron dos hijos.

Este año, el 19 de julio, junto con Madonnay BTS, subirá al campo del MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey, para encabezar el espectáculo de medio tiempo del primer Mundial. Si bien aún está planeando su actuación, Shakira comenta: "Cada Copa del Mundo es realmente mágica, y creo que esta tratará de unir a la gente en este momento tan delicado, tanto social como políticamente".