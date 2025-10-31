Cuánto dura el concierto de Lady Gaga y la lista de canciones del set list: prepárate para su última noche en Barcelona
Lady Gaga pone el broche de oro a sus directos en España con su último directo en Barcelona. Te contamos con todo lujo de detalles la duración del concierto y las canciones que interpretará la artista durante la noche Halloween en nuestro país.
Sin duda no hay mejor plan de Halloweenque ver un espectáculo de Lady Gaga en directo. La artista de Bad Romance concluye su paso por la ciudad condal con su último concierto en nuestro país. Su TheMayhem Ball está llevando a la artista por medio mundo con un espectáculo que está recibiendo excelentes críticas por parte de la prensa y sus fans.
Su paso por España ha dejado momentos anecdóticos como su aparición en la Sala La Paloma, ubicado en el Rabal de Barcelona. Una cita privada donde la cantante ha realizado su aparición sorpresa.
¿Cuánto dura el concierto de Lady Gaga en Barcelona?
Si vas al concierto y eres de los que quiere tener el tiempo bajo control, debes saber que el concierto dura unas dos hora y cuarto. La apertura de puertas será a las 19:00 y el show comenzará a las 20:45 según Live Nation, aunque todo está sujeto a posibles cambios.
'Setlist' del concierto de Lady Gaga en Barcelona
Los conciertos de la actual gira de Lady Gaga están divididos en cinco actos, y cada uno de ellos se centra en una temática y estilo. Cabe señalar que durante su primera noche en nuestro país sorprendió a los asistentes con sus temas Dancin'in the dark y Come to mama. Por su parte, durante su segundo espectáculo, el pasado 29 de octubre, Lady Gaga optó por cantar Marry The Night, Hey y cerró el show con Just another day. ¿Con qué nos sorprenderá la Mother Monster en su último show en Barcelona? Te dejamos aquí el 'setlist' de su primera noche en Barcelona para que te hagas a la idea de cómo será su último concierto en España.
Act I: Of Velvet and Vice
- Bloody Mary
- Abracadabra
- Judas
- Scheiße
- Garden of Eden
- Poker Face
Act II: And She Fell Into a Gothic Dream
- Perfect Celebrity
- Disease
- Paparazzi
- LoveGame
- Alejandro
- The Beast
Act III: The Beautiful Nightmare That Knows Her Name
- Killah
- Zombieboy
- The Dead Dance
- LoveDrug
- Just Dance
- Applause
Act IV: Every Chessboard Has Two Queens
- Shadow of a Man
- Kill for Love
- Summerboy
- Born This Way
- Million Reasons
- Shallow
- Die With a Smile
- CANCIÓN SORPRESA
- Vanish Into You
Finale: Eternal Aria of the Monster Heart
- Bad Romance
Bis
- How Bad Do U Want Me
- Perfect Illusion