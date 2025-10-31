Cuánto dura el concierto de Lady Gaga y la lista de canciones del set list: prepárate para su última noche en Barcelona

Sin duda no hay mejor plan de Halloweenque ver un espectáculo de Lady Gaga en directo. La artista de Bad Romance concluye su paso por la ciudad condal con su último concierto en nuestro país. Su TheMayhem Ball está llevando a la artista por medio mundo con un espectáculo que está recibiendo excelentes críticas por parte de la prensa y sus fans.

Su paso por España ha dejado momentos anecdóticos como su aparición en la Sala La Paloma, ubicado en el Rabal de Barcelona. Una cita privada donde la cantante ha realizado su aparición sorpresa.

¿Cuánto dura el concierto de Lady Gaga en Barcelona?

Si vas al concierto y eres de los que quiere tener el tiempo bajo control, debes saber que el concierto dura unas dos hora y cuarto. La apertura de puertas será a las 19:00 y el show comenzará a las 20:45 según Live Nation, aunque todo está sujeto a posibles cambios.

'Setlist' del concierto de Lady Gaga en Barcelona

Los conciertos de la actual gira de Lady Gaga están divididos en cinco actos, y cada uno de ellos se centra en una temática y estilo. Cabe señalar que durante su primera noche en nuestro país sorprendió a los asistentes con sus temas Dancin'in the dark y Come to mama. Por su parte, durante su segundo espectáculo, el pasado 29 de octubre, Lady Gaga optó por cantar Marry The Night, Hey y cerró el show con Just another day. ¿Con qué nos sorprenderá la Mother Monster en su último show en Barcelona? Te dejamos aquí el 'setlist' de su primera noche en Barcelona para que te hagas a la idea de cómo será su último concierto en España.

Act I: Of Velvet and Vice

Bloody Mary

Abracadabra

Judas

Scheiße

Garden of Eden

Poker Face

Act II: And She Fell Into a Gothic Dream

Perfect Celebrity

Disease

Paparazzi

LoveGame

Alejandro

The Beast

Act III: The Beautiful Nightmare That Knows Her Name

Killah

Zombieboy

The Dead Dance

LoveDrug

Just Dance

Applause

Act IV: Every Chessboard Has Two Queens

Shadow of a Man

Kill for Love

Summerboy

Born This Way

Million Reasons

Shallow

Die With a Smile

CANCIÓN SORPRESA

Vanish Into You

Finale: Eternal Aria of the Monster Heart

Bad Romance

Bis