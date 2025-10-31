Todo sobre Carla Morrison, artista mexicana y asesora de Mika en 'La Voz 2025'

Carla Morrison tiene una de las voces más hipnóticas del panorama musical. La mexicana de 39 años ha conseguido hacerse un hueco en la industria gracias a la intimidad que transmite su música, cercana al pop indie.

En 2018, la revista Forbes nombró a Carla Morrison como una de las 100 mujeres más poderosas de México. En aquel entonces, la artista ya había cosechado tres galardones en los Latin Grammy.

Trayectoria musical

Carla Patricia Morrison Flores nació en Tecate (Baja California, México) y recibió formación en canto desde bien pequeña. En 2009 publicó su primer EP, Aprendiendo a aprender, con el que captó la atención de la cantante mexicana Natalia Lafourcade, quien le ofreció producir un nuevo trabajo discográfico.

En 2012 llegaría su álbum debut, Déjenme llorar, el cual incluye uno de sus mayores éxitos hasta la fecha: Disfruto, un tema apasionado que recoge la sensibilidad de Carla Morrison. "Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo / Guardar tus secretos, cuidar tus momentos / Abrazarte, esperarte, adorarte / Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia", canta en el estribillo.

Ese disco le trajo sus dos primeros Latin Grammy en 2012, cuando fue galardonada a Mejor álbum alternativo y a Mejor canción alternativa con Déjenme llorar. Su tercer galardón en estos premios llegaría en 2016 con su segundo álbum de estudio, Amor supremo. A él pertenece la canción Vez primera, que se alzó como Mejor canción alternativa.

Su siguiente disco no llegaría hasta seis años después, en 2022, con El renacimiento. Con él, Morrison confeccionó un"renacimiento para su "mente" y su "alma", tal y como ella misma confesó.

Telonera de Coldplay

Con ese mismo disco, la mexicana fue telonera de Coldplay durante ocho conciertos de la gira Music of the Spheres World Tour en 2022. Actuó en tres ciudades de su país natal: Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. De media, cada espectáculo congregó a unas 57.000 personas.

Estos shows le permitieron a Carla Morrison celebrar la primera parte de su propia gira El Renacimiento Tour. "Coldplay para mí siempre ha sido una gran inspiración, crecí con ellos, me sanaron el corazón muchas veces y me ayudaron a ver la luz al final del túnel innumerables veces", dijo en redes sociales. "Compartir el escenario con ellos es un honor inmenso y estoy tan agradecida que me pidieran acompañarles durante toda su gira mexicana".