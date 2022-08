Dani Martín, Joaquín Sabina, Jennifer Lopez, Dua Lipa... Ranking de las caídas más estrepitosas sobre el escenario

Hasta los artistas con más tablas ha sufrido terribles caídas sobre el escenario en algún punto de su carrera. Desde los menos experimentados hasta las grandes estrellas han sufrido alguna vez en su carrera un resbalón inoportuno que les ha hecho darse de bruces contra el suelo.

Para algunos se quedó en un susto pero para otros resultó un desafortunado accidente que los llevó al hospital y les obligó a retirarse de los escenarios por un tiempo. Te traemos el ranking de las caídas más estrepitosas sobre el escenario en pleno concierto.

8. Jennifer Lopez, un caída con clase

Hasta la divas más experimentadas pueden sufrir un contratiempo sobre el escenario, y es el caso de Jennifer Lopez. La intérprete de On the floor (En el suelo) llevó al pie de la letra el título de su canción, y se fue derechita al suelo en uno de sus concierto mientras cantaba a la par que chocaba las manos a sus fans.

A pesar de la caída, JLo se levantó de golpe continuando con la actuación como si nada hubiese ocurrido ¡Toda una profesional!

7. Cómo caerse con humor con Dani Martín

Hace unos días Dani Martín abría las noticias con su "divertida caída" durante su concierto en el Starlite Festival en Marbella. El cantante se encontraba interpretando su canción Huesos cuando decidió saltar sobre uno de los altavoces, con la mala pata de que perdió el equilibrio y fue dando tumbos por el escenario.

El cantante ha decidido tomárselo con humor y el mismo ha publicado en su perfil de Instagram con la frase siguiente frase: "Cuando estés triste o tengas un mal día, mira este vídeo en repetidas ocasiones, es pura terapia. Feliz vida!!!".

6. Lady Gaga se precipita del escenario junto a un fan

No es raro ver a Lady Gaga por el suelo del escenario teniendo en cuenta la altura de los tacones que utiliza en sus shows, pero en esta ocasión fue diferente. La artista invitó a subir al escenario a uno de sus fans, algo que no se esperaba, pero lo que seguro que no imaginó es que acabaría precipitándose del escenario junto a ella.

La cantante se encontraba subida a horcajadas de se seguidor cuando, entre salto y salto, ambos se fueron directos al suelo. A pesar de la terrible caída, ninguno resulto herido y Gaga decidió tomárselo a risas y señalar que necesitaba "unas escaleras para volver al puñetero escenario".

5. Dua Lipa, 2x1 en caídas sobre el escenario

Dua Lipa ha experimentado una doble caída durante sus shows del Future Nostalgia Tour, en concreto mientras interpretaba la canción Be The One. La coreografía de la canción implicaba dar saltos enfundada en unos altísimos tacones, y la cantante no puedo evitar resbalarse y caerse al suelo del escenario durante su performance.

La primera fue en Italia, durante su concierto en Milán.

El incidente se volvió a repetir durante su concierto en nuestro país, en Barcelona, durante la misma parte de la canción.

Afortunadamente a la tercera va la vendida, y en su siguiente concierto, en Madrid, logró mantener el equilibrio y romper la maldición de las caídas durante Be The One para la tranquilidad de sus bailarines y sus fans.

4. Beyoncé: Las divas también se caen

Parece que un requisito para ser una buena diva es acabar por los suelos en pleno concierto, y Beyoncé se lo tomó al pie de la letra. La intérprete de Single Ladies rodó escalera abajo durante uno de sus conciertos y se levantó como si nada hubiese ocurrido para continuar con el show cantando y bailando.

3. Karol G, siguiendo los pasos de Beyoncé

Karol G decidió seguir los pasos de Beyoncé en uno de sus conciertos en Miami. La cantante colombiana sufrió una increíble caída por las escaleras (con voltereta incluida) durante el show. Y por si fuera poco, su ex Anuel estaba presente. ¡Tierra trágame!

2. Dave Grohl de Foo Fighters se rompió la pierna en directo

Dave Grohl, integrante del grupo de rock Foo Fighters, se rompió la pierna en directo tras caerse del escenario en la segunda canción. El músico no dudo en continuar el concierto con la pierna rota. ¡Todo por sus fans!

1. Joaquín Sabina y la caída suprema

Sin duda la caída suprema y por excelencia. Los asistentes al Wizink Center jamás olvidarán ese concierto de Joaquín Sabina por una estrepitosa caída que le llevó al hospital, y a la cancelación de su gira. El cantante se precipitó al foso golpeándose fuertemente el hombro, por lo que tuvo que ser evacuado en camilla.

Posteriormente el mismo Sabina comunicó desde el escenario que, muy a su pesar, se suspendía el concierto que se estaba celebrando el día de su 71 cumpleaños.

¿Cuál ha sido para ti la número uno?