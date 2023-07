La declaración de amor de Sebastián Yatra a Aitana en pleno concierto

Ellos siguen sin confirmarlo públicamente, pero las pruebas de la relación entre Aitana y Sebastián Yatra cada vez son más claras. Hemos visto a los cantantes paseando de la mano, besándose en un barco durante unas vacaciones en Miami, haciendo gala de su complicidad en eventos como la mediática boda de Lele Pons... Y este lunes ha llegado una muestra más del indudable amor entre los artistas.

Esta vez ha sido en la tierra de la catalana, durante el concierto de Yatra en el Festival Cap Roig, celebrado en Calella de Palafrugell. Las imágenes que ha dejado el espectáculo no han tardado en inundar las redes sociales por la presencia de Aitana, a la que se ha visto dándolo todo.

La del cantante del hit veraniego Vagabundo ha sido una actuación marcada por una visible y gran complicidad con la exconcursante de Operación Triunfo.

El intérprete no paró de regalar momentazos a los asistentes, que provocaron otro sold out en la gira del artista, y dedicó su romántico tema Te amo (2018) a su pareja, mientras cantaba Quiero decirte que te quiero /aunque no sería el primero. /Quiero decirte que te amo /y que este amor es verdadero. /Lo que yo quiero está escrito en mi mirada. /Te amo más que nada.

Siempre mirando a la zona central del público, otro bonito gesto ocurrió mientras el colombiano entonaba su canción Por Fin Te Encontré, el famoso tema que ayudó a impulsar internacionalmente al intérprete.

Yatra cantaba a pleno pulmón el estribillo de la pieza y gritaba Si tu supieras lo que te he esperado / que yo te amo, te amo, te amo, te amo mientras señalaba con las dos manos al frente, justo el lugar donde Aitana se encontraba disfrutando de su concierto.

En el vídeo, los gritos que suenan desde el público parecen mezclarse con la propia voz de la cantante, que le devuelve el cariño a Yatra dándolo todo y dirigiéndose a él en esa parte de la canción.

Los cantantes se han mirado y dedicado las letras prácticamente durante todo el concierto. En el tema Un año, la canción que Sebastián Yatra canta con Reik, también vemos a una emocionadísima Aitana que, con toda la energía posible, acompaña a Yatra en el bonito verso Pero el amor es más fuerte.

Atentos, porque nos espera un verano lleno de fechas y conciertos en los que quizá podríamos ver más muestras de amor y cariño entre la que ya es una de las parejas más queridas de la industria.