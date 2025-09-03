Demi Lovato adelanta 'Here all night', el segundo single de su nuevo álbum

Demi Lovato está dando inicio a una nueva era. La cantante ha revolucionado este verano con su reencuentro con los Jonas Brothers en directo, en el que cantaron temas de Camp Rock. Pero también ha enloquecido a sus fans estos meses con nueva música.

La artista estrenó en agosto Fast, la que se convertía en su primera canción en solitario tras tres años. En esta nueva era, Lovato abraza la música electrónica.

Y parece que seguirá este sendero con el que está a punto de proclamarse segundo single de su nuevo trabajo: Here all night. Así lo ha anunciado la propia artista a través de sus redes sociales, con un adelanto que continúa con los nuevos sonidos de la cantante.

En los pocos segundos que ha compartido Lovato, las primeras notas de la canción de tinte electrónico suenan mientras que la intérprete de Échame la culpa se asoma entre la persiana de una ventana, de una manera de lo más sensual.

En pocos segundos los fans de Demi Lovato han celebrado el anuncio de Here all night, el que esperan con ganas. Sin embargo, de momento no se conoce la fecha de estreno del tema.

La otra canción inédita

Cabe recordar que hay una tercera canción en camino de la nueva era musical de Demi Lovato. Y es que la artista, al estrenar Fast se lanzó en directo con Kiss en una fiesta en Los Angeles.

Kiss es una canción con un ritmo frenético, perfecto para bailar. Y aunque parecía que sería la siguiente pista en estrenarse, de momento se queda en la recámara.