Demi Lovato derrocha sensualidad al presentar 'Here All Night' en Roku City

Demi Lovato llega con nuevo álbum el 24 de octubre, It's not that Deep, y ya lo tiene todo preparado para el gran estreno, en el que la artista vuelve a coger las riendas de su carrera musical al son de pop electrónico.

Con tres singles ya en el mercado, Fast, Here All Night y Kiss, la cantante presenta un álbum donde abandona el pop rock para abrazar los sonidos synth y mucho baile. Y para presentarlo por todo lo alto Lovato se ha convertido en la protagonista de Roku City, ese salvapantallas animado de la empresa Roku en el que se apuesta por las actuaciones en directo.

Así, el protector de pantalla se ha ido convirtiendo poco a poco en el escenario perfecto para las estrellas del pop, y ahora Lovato ha presentado en directo Here All Night, en una actuación en la que la artista ha mostrado su gran talento.

Con tonos morados y fucsias, Demi Lovato ha conquistado a los usuarios de todos los dispositivos derrochando sensualidad al darlo todo con el segundo single de su álbum en directo.

La artista baila, se tira al suelo, juega con el pie de micro y seduce a la cámara sin pestañear y con la melena al aire al ritmo de pop electrónico.