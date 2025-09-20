Depol publica 'Disparas', el nuevo adelanto de su álbum debut

Apenas quedan unos días para que No lo sé ni yo, el álbum debut del cantante Depol, vea la luz el próximo 10 de octubre y el joven catalán sigue deshojando la margarita de su sonido con Dispara, su nuevo single adelanto.

Una canción en la que se aprecia el sello con el que Depol se ha instalado como una de las promesas más destacadas del pop en España, a base de letras sinceras y estribillos pegadizos que encandilan a sus fans.

En el tema, además, cuenta con la colaboración de Adrián Nadales, vocalista de De Rancho, en la composición y con Jaime Vaquero y Héctor Navío en la producción.

Una nueva muestra de uno de los artistas que más éxito ha experimentado durante la temporada de festivales y sus conciertos en salas, donde ha colgado varios carteles de sold out durante el presente año.