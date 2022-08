Discreto y sencillo: así es el nuevo tatuaje que Aitana se ha hecho en sus vacaciones en Ibiza

She wants it, she got it. Ni 24 horas han pasado desde que Aitana pidió ayuda a sus seguidores para encontrar un tatuador de línea fina en Ibiza hasta que ha mostrado el resultado final de su tatuaje en su cuenta de Instagram.

Se trata de una pequeña media luna en la zona de hombro, un tatuaje discreto y sencillo, que tiene un significado importante para la cantante, como todos los que porta en su piel sobre momentos importantes de su vida.

La artista ha compartido junto a estas instantáneas el por qué de este nuevo recuerdo: "Estoy japi, nos hemos hecho la luna tal cual estaba cuando llegamos a Ibiza en nuestras vacaciones". ¡No puede ser más original!

La cantante se encuentra en la isla Balear junto a sus familiares y amigos, y han querido grabar para siempre un recuerdo de estas bonitas vacaciones juntos, y qué mejor que un tatuaje de la luna de Ibiza con las personas más importantes de su vida.

Tatuajes similares

Sus fans no han tardado en encontrar las semejanzas de este tatuaje con el que lleva su compañera y amiga Lola Índigo: una media luna un poco más pequeña casi en la misma zona que Aitana.

Y es que parece que las lunas están muy de moda, además de ser estéticas para un tatuaje seguro que para aquellos que la llevan tiene un gran significado. Otra de sus amigas con la que comparte tatuaje es la actriz Ester Expósito, que cuenta con un tatu del satélite en su espalda.