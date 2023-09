Ya disponibles las entradas para la película de The Eras Tour de Taylor Swift en España: precio y dónde comprarlas

Después de arrasar en todo el planeta, la película de The Eras Tour está a punto de llegar a España.

Será el próximo 13 de octubre el día que se estrene el fenómenmo cultural más importante de la carrera de Taylor Swift, el documental que repasa la histórica gira de la cantante de Pensylvania.

Cómo conseguir tus entradas para la película de Taylor Swift en España

👉 El film se proyectará en salas de todo el país a partir del 13 de octubre.

👉Las entradas ya están disponibles en la web oficial TheErasTourFilm.

👉 El precio de cada ticket es de 13,13 euros.

Para acceder a la compra deberás hacer click en el botón Get Tickets, seleccionar el país (Spain) y después escribir en el buscador la ciudad elegida para el visionado.

Una vez hecho esto, la web fitrará los cines que la proyecten cerca de ti y te redirigirá al enlace de compra de cada uno.

"¡La gira no es lo único que vamos a llevar a todo el mundo... ¡Estoy muy emocionada de contaros que la película del concierto The Eras Tour llegará oficialmente a los cines de TODO EL MUNDO el 13 de octubre!", ha escrito la cantante en sus redes sociales.

Información importante sobre la compra de tickets:

Las entradas no son reembolsables

No se pueden utilizar pases, entradas de intercambio ni entradas con descuento

Puede haber retrasos en la recepción de tu recibo por correo electrónico o en la visualización de tu(s) entrada(s)

Estar en la cola de acceso no garantiza el acceso a las entradas. Se venderán por orden de llegada

Cinesa regalará posters y habrá menús personalizados

Los mini posters de Taylor Swift se repartirán exclusivamente en las salas Cinesa entre el 13 y el 15 de octubre, el primer fin de semana de su estreno. Solo se repartirá un póster por entrada hasta acabar existencias (150.000 unidades).

Los menús personalizados estarán disponibles para la compra en su web próximamente.

Habrá cubos metálicos y de plástico, además de vasos personalizados, y todos los productos se podrán comprar por separado.

Los cubos personalizados de la película The Eras Tour

Pack 1: incluye cubo metálico y vasos premium

incluye cubo metálico y vasos premium Pack 2: incluye cubo metálico y vaso

incluye cubo metálico y vaso Pack 3: incluye palomitas grandes y dos vasos

Taylor Swift ha puesto toda la maquinaria en marcha para que se trate de una experiencia cinematográfica de un concierto único.

Además, las salas de cine de todo el mundo animan a los fans a lucir vestimentas inpiradas en cada era y repartir friendships brazalets entre los asistentes.

Todo gira alrededor del número 13

Taylor Swift no deja nada a la casualidad.

La película llega a los cines el próximo viernes 13 de octubre y las entradas cuestan 13, 13 euros, un detalle con el que hace referencia -una vez más- a su número de la suerte.

Taylor nació un 13 de diciembre de 1989 y son muchas las veces que ha incluido guiños a esta cifra en sus videoclips y temas.

Récord de recaudación en Estados Unidos

Dirigida por Sam Wrench, el estreno de The Eras Tour Film en Estados Unidos supuso todo un fenómeno. Tanto es así que incluso llegó a retrasar dos estrenos de cartelera,como The Exorcist, Believer, que cambió su fecha de estreno para no coincidir con la cantante de The Archer.

Según apuntó la revista Variety, la película de The Eras Tour alcanzó los 26 millones de dólares en las primeras 24 hora de preventa de entradas en AMC Theatres —la cadena de cine más grande del mundo— batiendo el récord que tenía una de las grandes películas del UCM, Spider-Man: No way home, con 16,9 millones de dólares.