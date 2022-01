Dua Lipa advierte sobre su próximo disco: "quizás no sea lo que mis fanáticos quieren escuchar"

Ha ocurrido con Rosalía hace poco y su Hentai, que tanta polémica ha traído, tanto por contenido sexual como por ese cambio de estilo. ¿Será lo mismo con lo próximo de Dua Lipa? Por las dudas, la cantante ya está avisando que su próximo trabajo será muy diferente al que hemos escuchado hasta ahora.

Después de dos discos y el exitazo que ha supuesto Future Nostalgia, Dua Lipa tiene ganas de probar nuevos sonidos y eso es lo que ha dicho en la última entrevista que ha concedido a The Wall Street Journal: "He estado escribiendo un montón de tiempo pero el disco todavía está como si fuera un bebé. Por ahora no tenemos prisa por lanzarlo pero la verdad es que ya está tomando forma después de haber grabado muchas cosas".

Las palabras de la artista londinense han sonado a cambio, pero han sido las siguientes declaraciones las que han levantado las suspicacias de los más exigentes: “Con toda honestidad, quizás no sea lo que mis fanáticos quieren escuchar, pero no tengo prisa en estrenarlo”.

Con solo 11 canciones la cantante se ganó el reconocimiento a Mejor Disco de 2021 para la Revista Rolling Stone y Physical fue su gran abanderada. ¿Estamos preparados para el cambio o esperamos una nueva Physical para revivir las mismas sensaciones? ¡Ah! Ese es el poder de la nostalgia.