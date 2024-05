Dua Lipa ajusta cuentas por su meme viral de 2018

Te interesa La reacción de Dua Lipa al ver el tatuaje que le propuso a una fan hace cinco años

Dua Lipa acaba de lanzar su último álbum, Radical Optimism, y se encuentra en plena promoción del nuevo trabajo, desgajando los detalles y el camino hasta esta nueva obra.

En una entrevista concedida al diario británico The Guardian, la britanicoalbanesa ha explicado que está “aterrorizada” ante la dimensión que ha adquirido su carrera, pero que es consciente de que se ha “dejado el culo trabajando para llegar hasta aquí”.

Desde que comenzó a lanzar singles adelantos como Training Season, Houdini o Illusion (esta última canción con videoclip [[LINK:INTERNO|||Article|||661fce91846cb0e49ac54d2e|||rodado en las piscinas de Montjuic]] en Barcelona), las apreciaciones positivas no han dejado de sucederse. Sin embargo, durante la conversación con el periodista Simón Hattenstone, Dua Lipa ha recordado cómo vivió uno de los momentos más duros de su carrera a nivel emocional.

Preguntada sobre si se había sentido humillada en algún momento, la artista no ha dudado en señalar los comentarios generados a causa de su actuación en los Brits Awards de 2018 con el tema New Rules, donde unos segundos en los que rebaja el nivel de la coreografía generaron críticas virales como “Me encanta su falta de energía. ¡Vamos niña, no nos des nada!”.

“Cuando la gente tomó ese fragmento mío bailando y lo convirtió en un meme, y luego cuando gané el Grammy a la mejor nueva artista y la gente dijo: Ella no se lo merece, no tiene presencia en el escenario, no va a hacerlo (...) Esas cosas fueron dolorosas. Fue humillante. Tuve que salir de Twitter”, ha rememorado.

Un episodio que, como ha indicado, le sirvió para conocerse a sí misma de una forma express y frente a todos sus seguidores cuando “tenía 22, 23 años y aún estaba creciendo”. “Tienes que desarrollar una piel dura”, ha sentenciado.

A pesar de que su carrera siguió experimentando un crecimiento exponencial después de aquella gala, Dua Lipa ha destacado que no fué hasta que terminó de escribir su álbum Future Nostalgia cuando se empezó a sentir plenamente recuperada. “Nunca fue como si no pudiera levantarme de la cama por lo que pensaba que la gente pensaba de mí. No me importaba hasta ese punto”, ha apuntado para acotar la dimensión del impacto personal.

La psicodelia de Radical Optimism

Sobre su nuevo proyecto, Dua Lipa ha explicado que “sigue siendo un disco pop, pero más psicodélico, con influencias más alternativas que muestran otro lado. Es más experimental”. De hecho, cuenta en su equipo de productores con Kevin Parker, de Tame Impala, uno de los grandes representantes de este sonido en la escena británica.

Sin embargo, la autora ha destacado a modo de broma que “nadie tomó psicodélicos” durante la confección del álbum.

Unas referencias que demuestran que Dua Lipa se encuentra muy apegada a su equipo musical hasta el punto de que, a pesar de que ha confesado que algunas canciones anteriores ya no le gustan, al escribir “con otras personas, podría ser una canción de la que alguien esté realmente orgulloso”. “No voy a cagarla en eso”, ha explicado.