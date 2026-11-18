Tras el éxito de Rosalía en los Latin Grammy, donde su álbum LUX se ha hecho con seis gramófonos, son varios los artistas que han mostrado el apoyo hacia la cantante de La Perla. Aitana la felicitó subiendo un texto a sus redes sociales y la cantante de Fiebre, que ha debutado en las actuaciones de estos premios, también la ha homenajeado en su paso por Estados Unidos, tras acudir al podcast de Gregory Carter.

En la entrevista han destacado momentos como la aclaración respecto a las polémicas declaraciones que hizo sobre Taylor Swift el pasado mes de octubre o su fanatismo por Rihanna. Entre las artistas femeninas sobre las que se ha opinado en la entrevista, han destacado las palabras de admiración hacia su paisana: "Rosalía siempre será un ícono ¡Es increíble! Siento que cambió parte de la industria musical y le dio mucha esperanza a los jóvenes artistas españoles (...) ella ha cambiado nuestra perspectiva y la forma en que pensamos sobre hasta dónde podemos llegar".

No es la primera vez que queda patente la complicidad entre ambas. Ya pudimos ver a Bad Gyal abrirse en uno de los característicos confesionarios que Rosalía estuvo realizando durante el Lux Tour. Además, Rosalía ha acudido a algunos conciertos de su paisana y cada vez son más los fans que ansían una colaboración entre ambas. Algo que incluso ha tenido que desmentirse tras las falsas noticias que circularon por redes en 2024.