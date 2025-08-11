Emilia, muy viral por su versión de 'Genie in a bottle' de Christina Aguilera en concierto

Emilianos está deleitando en directo todos estos meses. La artista ha pasado este verano por España, y ahora, con su nuevo EP -perfectas- recién salido del horno, la argentina continúa recorriéndose los escenarios de todo el mundo.

Ahora ha aterrizado en Chile, donde ha hecho su primer estadio en dicho país. Así, para esta cita tan especial, Emilia ha contado con distintas sorpresas en el Estadio Bicentenario de La Florida.

La más viral sin duda ha sido la cover que ha hipnotizado a todos los usuarios de redes sociales: la argentina cantó e interpretó una versión de Genie in the bottle de Christina Aguilera. Pero como la norteamericana, la argentina entonó su versión en español, Genio atrapado.

Enfundada en sus característicos dos piezas con mucho brillo, la artista cantó y bailó como si de una canción propia se tratara, y el vídeo de esta actuación no tardó en hacerse viral en redes sociales.

Las otras sorpresas de la noche

Como no podía ser de otra manera, tras la salida de su nuevo álbum Emilia cantó por primera vez en directo la balada perfectas. Su actuación estuvo cargada de emotividad, sintiendo la letra del tema con cada gesto y cortándosele la voz en algunos fragmentos.

Por otro lado, la artista invitó al escenario a Luisa Sonza para cantar juntas Motinha 2.0 (Mete Marcha) Remix, el tema que se hizo viral en redes sociales por su coreografía. La brasileña, aparte de acompañar a Emilia con el tema, también participó en la coreografía, causando furor en el público.