Maxi Iglesias sobre su personaje en 'La Cocinera de Castamar': "Le he dado un tono más bromista, sin querer resultar gracioso”

Tras arrasar con 'FoQ: El Reencuentro', Maxi Iglesias se traslada al s.XVIII para meterse en la piel de Francisco Marlango, el conde de Armiño en ‘La Cocinera de Castamar’, la nueva ficción de Atresmedia de la que ya se puede ver el primer capítulo en Atresplayer Premium.

Se trata de un personaje muy cercano a Don Diego de Castamar, para el que será un gran apoyo, pero también uno de los personajes más disfrutones de la serie.

“¿Qué hay fiesta en palacio? Francisco va. ¿Qué hay una mujer que le dice que pasen un buen rato? Francisco lo pasa”, le explica Maxi a Cristina Merino.

“Lo que más me gusta es que está muy dispuesto a lo que surja. Es un personaje que dentro de todo el misterio y de toda la parte dramática que pueda haber en palacio, Francisco se muestra más despreocupado de esos entresijos y disfrutando más”, añade sobre su personaje.

Aunque todos los personajes están basados en la novela que lleva el mismo nombre que la serie, Maxi reconoce que le ha dado un toque personal a Francisco: “Me he tomado la libertad de poner algunos gestos y buscar ingredientes que en el libro no estaban descritos. Le he puesto un tono más bromista, sin querer resultar gracioso”.

Un personaje que evoluciona por completo gracias a una mujer, Sol Montijos. Maxi nos confiesa que es en ese punto, que veremos más adelante, cuando Francisco Marlango cambia su actitud y su forma de actuar por completo.

ENCARNANDO AL HOMBRE TRIUNFADOR

En la mayoría de sus interpretaciones, Maxi Iglesias encarna al personaje del galán, el ligón y el hombre triunfador. Le preguntamos si le preocupa encasillarse en este tipo de personajes y qué hace para que no resulten planos.

“Es verdad que el factor común de los personajes que hago es que son triunfadores, o que a priori pueden resultar muy seguros de su imagen”, confiesa.

“Pero ahí también hay un reto, porque si no sí que es cierto que sería siempre lo mismo. Lo de Cabano es un personaje que fue hace mucho tiempo que en el reencuentro también vemos que es una persona que está marcada por el trabajo qué hace, por si realmente es feliz o si está con la persona que realmente quiere estar… Y si hablamos de Víctor en ‘Valeria’ es una persona que también a priori podría ser excepcional pero que tiene sus inseguridades”. explica asegurando que intenta “rascar” y buscar una profundidad a los personajes.

CÓMO HUBIESE HECHO EL REENCUENTRO DE 'FOQ'

El reencuentro de Física o Química ha sido todo un éxito, por lo que muchos seguidores de la serie piden una temporada completa de los personajes en la actualidad.

Maxi confiesa que el reencuentro se ha hecho con estos dos capítulos especiales, pero que él le hubiese dado un total de 6 capítulos a este regreso:

“Hay muchas cosas que contar de tantos personajes y que han calado hondo y a la gente le gustaría saber más de ellos”, nos explica.

“Yo creo que una opción hubiera sido hacer 6 episodios en las que se introdujera a dos personajes por capítulo y a la mitad un encuentro que generase un conflicto y luego ya el desenlace”, aunque reconoce que hay muchas formas de hacerlo y que la que se ha escogido ha sido muy bonita.