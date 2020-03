Sinsinati: "Hay días que te levantas de mal humor y no pasa nada, aunque hay que ver las cosas positivas"

¡A veces cuesta saber en qué día estamos, pero en Europa FM te lo recordamos! Cada tarde a las 17h Juanma Romero "se cuela" en casa de un artista para conocer cómo está viviendo la cuarentena.

Este jueves hemos charlado con Álvaro, de Sinsinati, una de las bandas que más suena en Europa FM. "Llevo mucho tiempo poniendo tus canciones en la radio y ya era hora de conocerte", le decía Juanma Romero al cantante. Además nuestro locutor le ha enseñado un par de playmobils de su colección personal, una pasión que ambos comparten.

"Teníamos una rutina de vernos mucho, con muchos ensayos, somos como una familia, y sí que es verdad que nos echamos bastante de menos. Lo intentamos llevar como mejor podemos", nos cuenta el cantante, que ha tenido que adaptarse -como todos- a una nueva rutina.

"Teníamos un bolo en Sevilla, así que estoy aquí y me ha cogido con mis hermanos, al final estoy pasando rato con mi familia y bien. Es cierto que hay días que no te levantas de buen humor y no pasa nada", reconoce el cantante.

Además este Estado de Alarma ha generado una empatía por parte de la gente. "Eso me flipa, nos ha ayudado a humanizarnos y a ser más generosos con personas que no conocemos", cuenta Álvaro. "Alucino conque a pesar de lo malo, haya cosas positivas". ¡Un aplauso para todo el mundo!

"Me fui a Londres a vivir y cuando vine conocí a estos majaretas y me cambiaron la forma de pensar y de vivir", asegura el músico, que ha recordado sus momentos más duros, cuando no cobraban bolos y tocaban para cuatro personas.

LAS RECOMENDACIONES DE ÁLVARO, DE SINSINATI

"Una serie guay para ver estos días es Sex Education, de libro diría 'Un Castillo de Cristal', al que le cogí mucho cariño cuando estaba en un internado... Y un disco recomendaría Nuclear, de Leiva, porque tiene mucha fuerza". ¡Toma nota!

#YOMEQUEDOENCASA

Como lo más importante es que todos nos quedemos en casa para solucionar esta situación cuanto antes, nos explicarán cómo están pasando estos días en casa, qué series ven, qué hacen para pasar el rato, qué libros nos recomienda... ¿Te lo vas a perder?

¡Ve poniendo tu alarma diaria en el móvil a las 17.00h porque estos son los primeros artistas que tendremos con nosotros!

SEMANA DEL 16 AL 22 DE MARZO

- Lunes 16/03: Dani Fernández, ¡vuelve a verlo!

. Martes 17/03: David Otero, ¡vuelve a verlo!

- Miércoles 18/03: Miss Caffeina, ¡vuelve a verlo!

- Jueves 19/03:

- 17.00 Shinova, ¡así aprovechan los días de confinamiento!

- 19.30 Mau y Ricky, ¡nos colamos en su casa de Miami!

- Viernes 20/03: Miki Núñez, ¡vuelve a verlo!

- Sábado 21/03: DVICIO, ¡vuelve a verlo!

- Domingo 22/03: Nil Moliner, ¡vuelve a verlo!

SEMANA DEL 23 AL 29 DE MARZO

- Lunes 23/03: Bombai, ¡vuelve a verlo!

- Martes 24/03: Arnau Griso, ¡vuelve a verlo!

- Miércoles 25/03: Elefantes, ¡así fue!

- Jueves 26/03: Sinsinati

- Viernes 27/03: Varry Brava

- Sábado 28/03: Soraya

- Domingo 29/03: Carlos Sadness

¡Y LA SEMANA QUE VIENE LLEGA CARGADA DE SORPRESAS! ¡Permanece muy atent@ a Europa FM!