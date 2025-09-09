La especial versión de Veintiuno de la canción 'Incendios de nieve' de Love of Lesbian

Veintiuno ha demostrado la gran admiración que siente por el grupo de música indie Love of lesbian versionando uno de los éxitos de la banda, Incendios de nieve.

El grupo liderado por Diego Arroyo ha querido rendir homenaje a Santi Balmes y sus compañeros en el festival Ebrovisión, y para ello han escogido este conocido tema.

Así lo han explicado ellos mismos en redes sociales, compartiendo su actuación sobre el escenario: "Este año Ebrovisión celebra su XXV aniversario, y nos propusieron a los artistas que, si queríamos, preparásemos una versión de un artista que haya participado en la historia del festival".

"Así que decidimos hacer una de nuestras canciones favoritas de la historia de la música en castellano", ha confesado Veintiuno.

Con silbido incluido, Veintiuno ha hecho suya la canción en la voz de Arroyo, demostrando su nivel musical en directo, al que no se resienten ni grandes éxitos consolidados.