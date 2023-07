Conoce qué cantantes están entre los jóvenes más ricos de Reino Unido

Cuatro cantantes de 35 años o menos han conseguido hacerse con un puesto dentro de los 25 personajes jóvenes más ricos de Reino Unido. Aunque en la lista también hay personas que pertenecen a la aristocracia o tienen relaciones con grandes empresas, al menos cinco nombres salen de la industria musical.

7º. Ed Sheeran

Uno de los pelirrojos más reconocidos mundialmente ocupa el puesto número siete. Desde pequeño, Ed Sheeran, supo que se quería dedicar a la música y comenzó a cantar con tan solo cuatro años. Más tarde aprendió a tocar la guitarra y abandonó los estudios para dedicarse íntegramente a su vocación.

Ed Sheeran - Bad Habits [Official Video

Actualmente cuenta con 334,8 millones de euros y sigue componiendo temas. El 5 de mayo de este año 2023 lanzó su último disco, Subtract, el último de su pentalogía de álbumes.

9º. Adele

La edad de Adele roza el límite de la lista —cumplió 35 años en mayo—, pero está dentro. La reconocida cantautora acumula grandes éxitos como Someone like you, Hello,Set fire to the Rain o Easy On Me, canción con la que la artista vendió más de 1,5 millones de copias en todo el mundo en su primera semana. Está en el 9º puesto de la lista, con 189,9 millones de euros.

Aunque algunos medios hicieron eco sobre un concierto de Adele en España, se trataba de una noticia falsa. No obstante, el día que llegue, esperamos disfrutar de la magia que tienen sus conciertos.

Adele - Easy On Me (Official Video)

13º. Harry Styles

El británico, Harry Styles es el 13º artista en la lista de los jóvenes más ricos pese a tener una situación familiar complicada durante su juventud.

Participar en The X Factor en 2009 cuando tenía solo 16 años le llevó a despegar su carrera musical. Él, junto a otros cuatro adolescentes más, formaron el famoso grupo One Direction. Night changes o Best Song Ever son algunos de los temas que sacaron.

En 2015 se separaron pero la música continuó formando parte de Harry, que ha seguido en solitario creando canciones como Watermelon o As It was.

Actualmente el cantante cuenta con una riqueza que llega a los 172,4 millones de euros.

Harry Styles - As It Was (Official Video)

Llama la atención que otro exmiembro de One Direction, Louis Thomson, también está en la lista realizada por The Sunday Times. Al igual que Harry, se mantiene activo en la música y ahora ocupa el 31º lugar con la cifra de 62 millones de euros.

22º. Dua Lipa

Dua Lipa debutó en el mundo de la música en 2017. Su primer álbum que llevaba el mismo nombre de la artista contenía sencillos como New Rules o IDGAF que ocuparon los puestos de las canciones más escuchadas en varios países.

Su último lanzamiento Dance The night ha alcanzado 45 millones de reproducciones en Youtube en un mes. Este sencillo fue una de las primeras canciones en desvelarse como parte de la banda sonora de Barbiey es el tema que suena en el tráiler oficial.

Dua Lipa - Dance The Night (From Barbie The Album) [Official Music Video

La artista de 27 años posee actualmente 86,2 millones de euros y ocupa el puesto 22 de la lista.

Puede que estos artistas sean jóvenes, pero no cabe duda de que con su relativamente corta carrera musical, ya han alcanzado grades éxitos.