La faceta de cantante de Ryan Gosling, mucho más allá de 'Barbie'

La relación entre el actor Ryan Gosling, ahora reconocido por todos como el Ken de carne y hueso, y la música es muy anterior a la película de Barbiey la canción protagonizada por el actor, I'm Just Ken.

Su interpretación en la aclamada película que ha inundado el el globo de glamour rosa es solo la última pieza -hasta ahora- de una larga trayectoria como bailarín y cantante que ha acompañado al actor desde bien pequeño.

Los inicios de Ryan Gosling como cantante y bailarín

El canadiense Gosling nació hace 42 años y solo tardó 12 en subirse al escenario para demostrar sus impecables dotes como intérprete. Primero lo hizo acompañado de su hermana mayor, Mandi, con quien cantaba en bodas.

Ryan Gosling canta y baila con su hermana.

En el vídeo viralizado de 1992, también vemos cómo el intérprete que coprotagoniza El Diario de Noa (2004)aparece moviéndose a un ritmo irrefrenable acompañado de siete chicas, en el centro de la coreografía. Con una visible expresividad, un pequeño Gosling conquista la atención de cualquier al son de la canción Touch me (All night long) de Cathy Dennis.

Según cuenta en una entrevista para The Graham Norton Show, Ryan fue integrante de Elite Dance Studio, un grupo de baile que participaba en concursos de búsqueda de talentos.

Un año más tarde, el también cantante se abrió paso a los 13 años como estrella infantil en The All-NewMickey Mouse Club, el históricoshow estadounidense de Disney Channel. Allí compartió programa con posteriores iconos de la música como Britney Spears, Christina Aguilera o Justin Timberlake. Se mudó a Florida y partir de ahí, su ascenso no ha parado.

Ryan Gosling, Justin Timberlake & Xscape introducen el programa 'Mickey Mouse Club'

Mickey Mouse Club - 'Cry for you'

Después de su presencia en la cantera de los mejores cantantes americanos, Gosling actuó en la película The Unbelievables en 1999, la primera de muchas: Remember the Titans (2000), The Believer (2001) -con la que obtuvo su primera nominación a Mejor Actuación Promesa, al igual que en la posterior producción de 2022, Murder by Numbers.

Fue en 2004 cuando llegó el taquillazo que le colocó en el punto de mira de Hollywood con El Diario de Noa, el film que protagonizó junto a la que después fue su pareja durante tres años, la actriz Rachel McAdams.

La banda indie rock de Ryan Gosling, Dead Man's Bones

El actor se lanzó de lleno a la música cuando, en 2007, lanzó un disco en solitario al que llamó Put Me In the Car. Su filmografía se intensificó, siendo pocos los años en los que no hemos podido ver a Gosling en la gran pantalla, y su relación sentimental con McAdams le hizo coincidir con el que ese mismo año se convirtió en su compañero de banda, Zach Shields.

Put Me In The Car - Ryan Gosling

Ryan salía con Rachel mientras Zach estaba con la hermana de la actriz. Se conocieron en 2005 y en 2007 formaron Dead Man's Bones, la banda indie rock con la que grabaron su debut homónimo con el Coro de Niños de Silverlake Conservatory.​ En el disco, Gosling se hace presente con su voz, la guitarra, el bajo o el chelo.

Dead Man's Bones - 'In The Room Where You Sleep'

Tras una gira en 2009 de trece fechas por América del Norte, acompañados por el coro de niños local en cada show.

La música de Ryan Gosling en el cine

Aunque el proyecto de la banda está en pausa, Gosling se ha encargado personalmente de seguir mantener un gran espacio reservado a la música en sus trabajos. Antes de meterse de lleno en el género del musical, el cantante y actor hizo sus cameos en Lars y una chica de verdad (2007), donde cantó L.O.V.E, del cantante de jazz Nat King Cole.

Gosling canta L.O.V.E en 'Lars and the real girl'.

Más tarde, en 2011, el canadiense interpretó al ukelele en uno de sus dramas románticos, Blue Valentine, el tema Your always hurt the one you love.

Ryan Gosling canta 'You Always Hurt the One You Love'.

Cinco años más tarde llegó el musical con el que haría historia, La La Land, coprotagonizado junto a Emma Stone. Además de llevarse el Globo de Oro a Mejor actor, Gosling se ganó el reconocimiento musical de todo el público, que quedó prendado con sus múltiples interpretaciones en la película, acompañadas a veces de sus respectivos bailes, con especial mención al ya popular City of Stars.

La La Land – 'City Of Stars'

Ryan Gosling, el Ken de la película del año, 'Barbie'

El último y más reciente gran trabajo de Gosling es su papel como Ken en Barbie, la película del momento que ha hecho historia por ser la primera producción dirigida por una mujer, Greta Gerwig, en alcanzar la brutal cifra de 1.000 millones de dólares en menos de un mes.

La banda sonora ha copado gran protagonismo en la película, cuyo tracklist ha reunido a los mejores talentos musicales, como Dua Lipa, Nicki Minaj o Billie Eilish, y entre los que figura I'm Just Ken, el tema que interpreta Gosling.

Just Ken Exclusive

En la canción, el canadiense entona "No importa lo que haga, siempre soy el número dos", el icónico muñeco de Mattel lamenta no ser más que un amigo de Barbie (interpretada por Margot Robbie en la película). "Donde veo amor, ella ve a un amigo ¿Qué tengo que hacer para que ella vea al hombre dеtrás del diez y pelеe por mí?".

Lanzada el pasado 21 de julio, el tema acumula ya 10 millones de visualizaciones solo en Youtube y, su cantante se ha convertido de forma oficial en un artista de las listas Hot 100 de Billboard.

Un Ken con mucho, mucho recorrido del que nos queda aún más por ver.