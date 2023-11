Los fans de Shakira relación su vestido de 'Acróstico' en los Latin Grammy con el videoclip de 'Monotonía'

Dolce Gabanna fue una de las firmas que se encargó de vestir a Shakira en la noche de los Latin Grammy 2023.

La artista colombiana salió a cantar Acróstico con un diseño exclusivo de la casa italiana que llamó la atención de muchos por estar decorado en el centro con una imagen de la Virgen Dolorosa, un símbolo de la devoción católica que representa el amor maternal y al que sus fans han relacionado directamente con el videoclip de Monotonía.

La Virgen ocupa el enorme hueco vacío del pecho de Shakira en el videoclip de su canción con Ozuna, estrenada el 20 de octubre de 2022.

Un hombre de sudadera blanca con capucha, y que recuerda con este atuendo a Gerard Piqué en el vídeo de Me enamoré, apunta con una bazuca a Shakira y de un disparo le arranca el corazón.

En este año Shakira ha podido sanar su corazón y el hueco que había en su pecho lo ocupa ahora el amor de sus hijos, apuntan sus seguidores que defienden que la cantante "se ha curado con amor, arte y fe".

La cantante apuntó esta idea en el discurso de agradecimiento que pronunció al levantar el premio a Canción del Año por Music Session vol. 53. "Este premio se lo quiero dedicar a mis hijos, Milan y Sasha, porque les he prometido que voy a ser feliz. Les he prometido que van a tener una mamá que va a reír con toda su risa porque se lo merecen. Así que, desde ya estoy pensando en lo que está por venir, las canciones que voy a escribir, en las giras que estoy por hacer, en el público que voy a compartir… Porque como dice un amigo: 'En el pasado ya no hay nada, solo se recuerda el futuro", señaló en su discurso.

Las heridas ya están sanadas, ahora toca mirar al futuro.