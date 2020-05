Los festivales online que han surgido a raíz del coronavirus

El confinamiento está resultando muy duro para muchas personas. Y no hay mayor remedio para los males que alimentar nuestra alma con un poco de buena música. Europa FM lleva ofreciendo desde que empezó la cuarentena entrevistas con nuestros músicos favoritos. Pero llegó el momento de ir más allá, y lo ha petado con su concierto online Europa Home Festival. Y es que en un momento en el que tardaremos bastante en volver a pisar un concierto, mantener vivo el espíritu de la música en directo es esencial.

Pero la de Europa FM no ha sido la única iniciativa de este tipo. Cuarentena Fest o Yo Me Quedo En Casa Festival son claras muestras de que la música ha sido el gran entretenimiento de este confinamiento, ayudando a las personas a evadirse de la cruda realidad que les rodeaba. Por eso hoy repasamos algunas de las mejores iniciativas hasta el momento… ¡y lo que está por venir!

El pasado 18 de abril el mundo decidió unirse bajo un único show que se pudo ver por todo el planeta: One World Together At Home. El espectáculo, organizado por Lady Gaga y la OMS tenía como objetivo entretener a la población, concienciar de la necesidad de quedarse en casa y, sobre todo, recaudar fondos para la lucha contra el coronavirus. Y les quedó un show de más de 8 horas, con las actuaciones de Taylor Swift, Jennifer Lopez, Rita Hora, Elton John, Céline Dion o la propia Lady Gaga.

En España también hemos aportado nuestro granito de arena organizando un gran evento online. El comité de emergencia organizó el pasado 2 de mayo El Gran Reto Solidario, un macroevento con artistas, actores y personas referentes en nuestro país con el objetivo de recaudar fondos para la lucha contra la pobreza en tiempos de coronavirus. Miki Núñez, Frank Blanco, Ana Morgade, Agoney, Edurne, Soraya, Ruth Lorenzo, Ricky Merino o Roi Méndez fueron algunos de los invitados al show, que recaudó 164.500€.

Y si la crisis del coronavirus obliga a cancelar un festival, este se reinventa. Eso es lo que han pensado los organizadores de Resurrection Fest, el festival de metal y rock duro que pasará a celebrarse online los próximos 3 y 4 de julio con el objetivo de recaudar fondos para la lucha contra la Covid-19.

Algo muy parecido han pensado los organizadores de Horteralia. El festival, como su propio nombre indica, está pensado para que los asistentes se desinhiban y saquen su lado más “hortera”. Su edición especial en el Wizink Center ha sido cancelada, pero han decidido crear Hortevisión, un festival online en el que los hortefans podrán mandar sus vídeos haciendo playback de la canción que quieran. El próximo 30 de mayo se celebrará una gala online al más puro estilo de Eurovisión en el que se escogerá al ganador, que participará en la próxima edición del festival.

La mejor forma de enterarse de todos los conciertos que hay a través de la red es buscando portales especializados. La web conciertosencasa.com nos permite encontrar un calendario con todos los conciertos online programados para los próximos días. Y que la música no pare.