Kevin Jonas canta su primera canción en solitario durante un concierto de los Jonas Brothers

Tras 20 años detrás de la guitarra, Kevin Jonas se enfrentó por primera vez al público este fin de semana para interpretar su nuevo tema Changing, el cual supone su debut en solitario. La actuación ocurrió durante el concierto de los Jonas Brothers en el estadio Fenway Park de Boston, el último de los destinos de su gira Jonas 20: Greetings from your Hometown Tour, la cual termina su paso por Estados Unidos en noviembre.

Nada más sonar los primeros acordes de la canción y después de que sus hermanos abandonasen el escenario, el cantante confesó que se encontraba "supernervioso" así que pidió el apoyo del público. A continuación empezó a cantar su nueva canción generando una gran ovación.

Kevin Jonas es el único de sus hermanos que no había lanzado una canción en solitario hasta la fecha, por lo que este evento único que vivieron los fans podría ser el adelanto de una sorpresa mucho mayor.

Visiblemente emocionado

Después de su actuación, el cantante se mostró muy emocionado por haber vivido un momento tan especial, al fin y al cabo está acostumbrado a estar en un segundo plano. Además, cuando sus hermanos volvieron al escenario, le dieron un tierno abrazo que provocó el furor en el público y los gritos de los fans que terminaron coreando su nombre.

Su tema para la serie de los Jonas Brothers

Anteriormente, la única vez que lo hemos visto cantando un tema ha sido durante uno de los capítulos de la serie JONAS, una comedia sobre la vida ficticia de los tres cantantes de la banda. En ella, Kevin Jonas cantaba el tema I Left My Heart in Scandinavia, con sus hermanos acompañándolo con los instrumentos.

El último de los hermanos

Al contrario de lo que ha hecho Kevin, sus hermanos Nick y Joe aprovecharon para lanzar su carrera musical en solitario mucho antes. En 2012, Nick Jonas estrenó su primer disco en solitario, el cual cantaba temas como I Belive in You y How yo Suceed. Por su parte, Joe Jonas lanzó en 2017 su primera canción One Chance To Dance junto con Naughty Boy y el tema It's Party Time para la película Hotel Transylvania 3 en 2018.