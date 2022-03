Rosalía canta en un karaoke japonés en el videoclip de 'CANDY'

MOTOMAMI es la consagración de Rosalía como la artista española más relevante del año. El disco, una amalgama de géneros, sirve tanto para romper la pista de baile y perrear hasta el suelo como para redimirse y soltar la lagrimilla. "Lo he hecho para que me conozcan más", explicaba en sus entrevistas de TikTok la madrugada del estreno.

Es sin duda su obra más personal y en sus letras habla de las relaciones familiares -su abuela recita en G13 n15-, del deseo -Hentai es erotismo puro y duro- y de la fama y sus peligros. Se ríe de la fugacidad del éxito y no le preocupa bajar del pedestal donde la ha colocado el estrellato. "No pa' siempre puedes ser una estrella y brillar / Voy a reírme cuando tenga 80 y mire pa' atrás", canta en Sakura.

De principio a fin, MOTOMAMI es un retrato honesto y fiel de la realidad global de una década que un día te encierra en casa por un virus y al siguiente te pone a bailar coreografías de Tiktoks delante del móvil. Dos años lejos de su familia para trabajar en Miami con productores como Frank Dukes, James Blake y su escudero El Guincho han dado como resultado el disco más importante de lo que llevamos de 2022.

El videoclip de CANDY

Candy es el segundo corte de MOTOMAMI y corresponde a la parte mami (frágil, vulnerable) del disco. Empieza como una balada y se transforma rápidamente en un bucle extremadamente pegajoso con un compás muy sencillo pero lleno de beats, ecos, adlips y susurros.

Rosalía monta una fiesta en un karaoke japonés para el vídeo musical, que incluye numerosas referencias asiáticas y expone ese imaginario otaku por el que la cantante ya ha mostrado mucho interés.

La letra habla de un flechazo en la pista de baile. El título hace referencia al tema homónimo de Plan B que suena en la sala como banda sonora de un encuentro imborrable. Ella ya ha pasado página pero su recuerdo sigue en la mente del enamorado.

Letra de Candy de Rosalía

Vestía con F de Fendi

Bailando Plan B la de Candy

Así tú te prendaste de mí

El día en que yo te conocí

Sé que tú

No me has olvidao

No me has olvidao

No me has olvidao

Solo tú

No me has olvidao

No me has olvidao

No me has olvidao

Ya no te quiero como antes

Me rompiste pero solo en parte

Llevaba tu esclava para pensarte

Pero de olvidarte yo ya hice un arte

Más na, na na na na na

No queda na na na na na

Entre tú y yo ya ya ya ya

Ya no me acuerdo de tu cara

La forma de tu cuerpo ni aunque la pensara

Hay demasiao que nos separa

La vida es bonita pero es traicionera

Vestía con F de Fendi

Bailando Plan B la de Candy

Así tú te prendaste de mí

El día en que yo te conocí

Pero tú

No me has olvidao

No me has olvidao

No me has olvidao

Solo tú

No me has olvidao

No me has olvidao

No me has olvidao

(na na na na na

No queda na na na na na

Entre tú y yo ya ya ya ya)

Vestía con F de Fendi

Bailando Plan B la de Candy

Así tú te prendaste de mí

El día en que yo te conocí

Vestía con F de Fendi

Bailando Plan B la de Candy

Así tú te prendaste de mí

El día en que yo te conocí

Pero tú

No me has olvidao

No me has olvidao

No me has olvidao

Solo tú

No me has olvidao

No me has olvidao

No me has olvidao