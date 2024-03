El gesto tenso de Shakira cuando una periodista revela detalles de su gira

El lanzamiento de Las mujeres ya no lloran, el nuevo álbum de Shakira, ha sido uno de los acontecimientos más importantes del año para la música latina.

La presentación del disco, que se ha realizado en Miami, ha congregado a decenas de medios y la colombiana ha llevado a cabo una ronda de entrevistas para comentar cómo nació este disco, su inspiración para componer o sus grandes colaboraciones.

Una de las más comentadas ha sido la realizada por la periodista mexicana Andrea Legarreta para su formato Las Estrellas . En ella, además de comentar las implicaciones de Las mujeres ya no lloran, la periodista ha querido llegar más allá con la información.

“Vas a hacer una gira como, creo, que por 30 países”, ha afirmado de forma contundente la periodista ante una sorprendida Shakira, que tensa su gesto cuando escucha cómo Legarreta parece desvelar uno de los detalles inéditos con respecto a su gira.

Apenas se conocían los datos concretos de la mencionada gira mundial de la de Barranquilla. Solo algunas insinuaciones en redes entre la propia artista y LiveNation, la empresa encargada de la venta de entradas para conciertos que ha gestionado, por ejemplo, la gira de Karol G.

Hace unos días, de hecho, desde la cuenta oficial de la empresa respondían de manera irónica a una fotografía de Shakira que parecía una premonición con respecto a su futuro más inmediato. New album... new... aparecía escrito en una libretaen las manos de la cantante, a lo que desde el perfil oficial de LiveNation respondían con un "new album… new… que¿", junto a un emoticono de sorpresa.

Con estos mimbres, todo parece indicar que la autora de Acróstico está preparando un gran tour que la llevará por todos los rincones del mundo y, muy especialmente, a nuestro país.

La periodista Andrea M. Rosa del Pino publicaba en el diario El Mundo, en base a fuentes cercanas a la colombiana, que esta gira contará con cuatro fechas en el estadio Santiago Bernabéu planificadas para junio de ese año, al igual que su compatriota Karol G.

"Tengo la sensación que será el tour de mi vida", destacó Shakira en una entrevista reciente.