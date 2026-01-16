Harry Styles acompañará su nuevo disco con una gira: todo lo que se sabe de la venta de entradas

El misterio ha rodeado a Harry Styles durante estos últimos años. Desde 2023, el exintegrante de One Direction tenía abandonadas sus redes sociales... hasta ahora. Después de dejar pequeñas pistas sobre su regreso con el lema "We Belong Together", el británico ha confirmado nueva música con el anuncio de su cuarto disco: Kiss All The Time. Disco, Ocassionally —en español, "Besar todo el tiempo. Disco, ocasionalmente"—.

El álbum, que cuenta con 12 canciones, verá la luz el 6 de marzo con una portada que ha generado un largo debate en redes sociales, ya que propone un concepto visual muy distinto a sus anteriores trabajos. Mientras sus fans esperan a descubrir el contenido musical, ya están expectantes ante el anuncio de sus conciertos.

La página web de Harry Styles confirma que el británico celebrará una "gira en 2026", aunque las fechas todavía están sin anunciar. La información está disponible en español, por lo que parece probable que el artista visite España con su nuevo tour. Su último concierto en el país fue el 14 de julio de 2023, cuando llevó su Love on Tour al Mad Cool de Madrid ante más de 65.000 personas.

¿Qué se sabe de la venta de entradas?

La gira de Harry Styles contará con una preventa para la compra de entradas, y ya es posible registrarse para acceder a ella. Así lo informa su página web, donde se informa que no es necesario comprar el álbum para recibir un código para la preventa.

"El nuevo álbum de Harry Styles ya está disponible para reserva en la tienda oficial de EU [Unión Europea]. Realiza tu precompra o, si lo prefieres, regístrate sin necesidad de compra para recibir acceso a la preventa de futuras fechas de la gira en 2026 (fechas aún por anunciar)", informa la tienda. Por tanto, puedes adquirir el disco o rellenar este formulario. "¡Gracias por registrarte!" es el mensaje que llega tras enviar los datos.

La web recuerda que "el acceso o código de preventa no garantiza la compra de entradas, la disponibilidad de localidades ni el acceso a asientos preferentes". "Las entradas se asignarán por orden de llegada y estarán sujetas a disponibilidad, así como a los términos y condiciones del promotor. La información relativa a la preventa se enviará una vez se anuncien las fechas oficiales y finalice el periodo de registro o reserva para acceso", añade.

Según The Guardian, existen rumores sobre dos posibles residencias de conciertos: una en el Madison Square Garden de Nueva York, donde celebró 15 espectáculos con todas las entradas agotadas en 2022, y otra en el Co-op Live de Mánchester, recinto del que es inversor.