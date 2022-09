De 'Harry's House' a la casa de Harry Styles: así son las impresionantes viviendas del cantante

El 20 de mayo de 2022 Harry Styles nos abría las puertas de su casa (metafóricamente) con el lanzamiento de Harry's House, su tercer disco de estudio y el álbum más persona de su carrera compuesto por trece canciones.

Previo a su lanzamiento, Styles compartió con el mundo un tráiler de lo que deparaba el disco, dejando ver instantes fugaces de lo que sería su nuevo trabajo; un disco que nos lleva directos a la casa de Harry.

¿Por qué su disco se llama 'Harry's House'?

En una entrevista para NPR, Harry Styles reveló algunos de los detalles que dan sentido al nombre de este álbum, por ejemplo, qué significa "casa", o más bien "hogar", para el cantante. "Creo que para mí el hogar son los amigos. Aunque este álbum es muy personal y trata de mi propio viaje en busca de un hogar, también siento que está muy dedicado a mis amigos", señalaba.

Para el británico, su hogar no es un lugar físico, es más un sentimiento: "Siempre pensé que aterrizaría en un lugar en concreto, o en cierta casa, y me sentiría como 'Oh, este es el hogar que he estado buscando'. Y creo que, la felicidad, no es necesario un lugar fijo para descansar y es un viaje y sus altibajos de felicidad, tristeza... todas las cosas que te hacen sentir vivo".

Entre Londres y Nueva York: así son las casas de Harry Styles

Con esta forma de pensar, se entiende que el intérprete de As It Was viva a caballo entre Londres, Nueva York y Los Angeles.

Tres casas en la misma calle de Londres

El cantante británico de 28 años tiene una impresionante mansión en el norte de la capital británica, en Hampstead Village, que compró en 2019 y está valorada en 8,8 millones de libras (10 millones de euros). La casa de estilo georgiano cuenta con cinco habitaciones decorada con aire tradicional y llenas de lujo.

Está situada en la misma calle que su casa original pero en la acera contraria. Según publica la revista Hello, cuenta con aparcamiento exterior privado y un garaje, además de mucho espacio para el entretenimiento.

La primera casa de Harry Styles, que aún es propiedad suya, está situada en la misma calle, justo enfrente de la casa de los 8,8 millones de libras.

Esta casa es conocida como Erskine House por haber pertenecido a Thomas Erskine, un importante político inglés del siglo XVIII. La compró por 3,2 millones de libras en octubre de 2012, un año después del lanzamiento del primer álbum de One Direction. Sa casa tiene cuatro dormitorios, tres baños y una superficie de 213 metros cuadrados. Cuando el cantante compró la casa la remodeló al completo. ¿La joya de la vivienda? Tiene una discoteca dentro y unas escaleras de color rosa.

El cantante tiene una tercera casa en esa misma calle. La compró en 2020 y es una villa del siglo XVIII situada justo al lado de la casa de los 8,8 millones de libras. En su día esas dos casas formaban una mansión que luego se dividieron para hacer dos casas adosadas, no se sabe si Harry las volverá unir, lo que sí se sabe es que por esta última pagó 4,175 millones de libras.

Un loft en el barrio neoyorquino de TriBeCa

Generalmente el cantante y actor reside en un lujoso loft completamente reformado en la ciudad de Nueva York, en el barrio de TriBeCa, aunque no es su propiedad más ostentosa. Se trata de un apartamento de 250 metros cuadrados. Pese a encontrarse en una ciudad llena de rascacielos, la vivienda cuenta con zonas comunes que incluyen piscina, jardín y spa, perfectas para descansar y relajarse después de sus conciertos.

Harry Styles vive en un ático por el que pagó 6,9 millones de libras en 2017. El edificio es famoso por albergar las casas de muchos famosos. A principios de 2017 vivían aquí Blake Lively, Ryan Reynolds y Justin Timberlake.

La mansión de Harry Styles en Los Angeles

La más llamativa de las casas es la residencia de Los Angeles en la que Harry Styles vivió durante el rodaje de la película No te preocupes, querida, de Olivia Wilde.

La mansión de 600 metros cuadrados, valorada en un millón de euros, es propiedad de su representante Jeff Azoff. La casa está situada en la zona de Laurel Canyon, ubicado en Hollywood Hills en un entorno montañoso. La mansión se encuentra en plena naturaleza y cuenta con espacios de descanso y ocio como jacuzzi, piscina, zona de tumbonas... Y, por supuesto, está decorada a la última.

El portal Love Property ha publicado una galería de imágenes con las distintas viviendas y propiedades del artista británico, desde su infancia hasta la actualidad, donde se pueden apreciar distintas fotos de esta increíble mansión angelina.

¿Viven juntos Olivia Wilde y Harry Styles?

Aquí vivió con Olivia Wilde durante el rodaje, lo que no se sabe es si la pareja sigue compartiendo residencia. Sí se puede decir que la relación de la pareja va viento en popa, y recientemente se les has visto pasear por Nueva York donde tienen su domicilio habitual.

Todo apunta a que la directora de cine se ha mudado con el cantante tras su ruptura con su exprometido y padre de sus hijos, el actor Jason Sudeikis, en el año 2021. Así lo confirmaba el tabloide The Sun en enero del mismo año poniendo en relieve que la cosa entre ambos iba "muy en serio".

Los paparazzi confirmaron que vieron a la actriz abandonando la casa de su expareja con un equipaje, para después aparecer por casa del cantante. Además, fuentes cercanas han asegurando a E!News que "Olivia se queda con él cuando no tiene a los niños, pero ella todavía tiene su casa".

El cantante habría abandonado su lujosa mansión de Los Ángeles para mudarse junto a Olivia Wilde a otra increíble, veraniega y luminosa vivienda en la misma zona, y aproximadamente de las mismas características. El alquiler de la misma asciende a 13.600 dólares mensuales.

¿Compartirán casa con los hijos de Olivia o será un nidito de amor del cantante y la directora?