Lola Índigo: "En Tinder me han baneado porque dicen que no soy yo"

Lola Índigo ha pasado por el plató de El Hormiguero para presentar Discoteka, su último temazo en el que colabora la artista argentina María Becerra.

Además, nada más sentarse junto a Pablo Motos ha lanzado una primicia: "Saco disco en 2023, se llama El Dragón y voy a presentar el disco en el WiZink Center de Madrid y en el Palau Sant Jordi de Barcelona".

'El Dragón', el disco que completa la trilogía

De esta manera, la artista completa su trilogía que empezó con Akelarre, continuó echando la vista atrás con La Niña, y proyecta el futuro en El Dragón. "Simboliza el futuro de lo que yo me quiero convertir", ha empezado explicando, asegurando que Lady Gaga es una de las influencias en la representación de este dragón, que no tiene nada que ver con la imagen de un dragón medieval o chino.

"El disco se llama El Dragón porque cuando estuve en China un amigo me dijo que el sueño de su vida era tener unas alas muy grandes para arropar a toda la gente que él considera que es buena y que tiene talento. Y como todo mi proyecto ha girado en torno a dar oportunidades a mis colegas, me siento dragón", ha añadido.

La aplicaciones que usa Lola Índigo para ligar

Hablando de otros temas, Pablo Motos ha querido saber si era cierto que cuando Mimi conoce a alguien le hace un test tipo Súper Pop. "Es verdad. Porque antes usaba Tinder que me gustaba mucho, pero ya no", ha explicado, a lo que el presentador de El Hormiguero ha indagado un poco más en la experiencia de la artista con esta aplicación.

"Era de Mimi, no era de Lola Índigo, era de antes. Porque ahora me han baneado, porque dicen que no soy yo. Que las normas de la comunidad... Es igual, no debería estar contando esto ahora". ha explicado entre risas.

"¿Y has tenido Raya?", le ha preguntado Motos, refiriéndose a la aplicación para ligar de famosos. "Sí. Es aburrido porque te sale gente de muy lejos. Y a mí no me compensa. Cuando usaba Tinder te salía gente que está cerca de ti, pero en Raya te sale gente, y ioque sé, de Luxemburgo, y no te compensa".

Volviendo a Tinder, Lola Índigo ha asegurado que no solo lo utilizaba para ligar: "No todo son citas amorosas. Yo por ejemplo en Hong Kong cuando fui a hacerme el visado, que estaba solísima, quedaba con gente local para que me enseñasen la ciudad".