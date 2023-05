La historia de Rosalía como invitada a la MET Gala de Nueva York

El misterio rodea la MET Gala y la lista de invitados es el secreto mejor guardado del evento benéfico que reúne cada año a las grandes figuras de la moda, el cine y la música en el Museo Metropolitano de Nueva York.

La organización mantiene máximo hermetismo mientras los seguidores ya han publicado la lista de invitados y colocan a Rosalía como una más en la gala cuya temática este año es Karl Lagerfeld: A line of Beauty. Sería la tercera vez de la cantante catalana que debutó en 2021 y regresó en 2022.

El diseñador Karl Lagerfeld, fallecido en 2019, es el homenajeado en esta fiesta tan especial, que sirve como inauguración de la la exposición de moda anual del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, que se financia con los fondos recaudados durante la gala.

La presencia de Rosalía en la MET Gala no descuadra su agenda, despejada para ese día. La cantante actuó el viernes 28 de abril en Ciudad de México por lo que fácilmente podría desplazarse desde ahí a Nueva York para asistir el lunes 1 de mayo a esta cita. Quien no podría hacerlo es Rauw Alejandro, que esa noche actúa en el Pechanga Arena de San Diego (California).

Rosalía, en la MET Gala 2021

Rosalía en la MET Gala 2021 // Getty

2021 fue el debut de Rosalía en la MET Gala. La española acudió con un espectacular vestido de Rick Owens con el que se saltó la temática de ese año. Los invitados debían rendir tributo la moda americana (In America: An Anthology of Fashion), pero la española prefirió dedicar su aparición para homenajear a la española.

"Es un diseño de Rick Owens, inspirado en un mantón de Manila, que es muy popular en España. Es una pieza tradicional que yo adoro", contó ella misma en la alfombra roja.

La cantante con el vestido rojo de falda corto y enorme cola de flecos que, según mostró en Instagram, fue un homenaje a Lola Flores. En la fiesta calzó unas botas altas rojas con plataforma que rompían en look dándole un toque más actual.

Rosalía, en la MET Gala 2022

Rosalía, de Givenchy en la gala MET 2022 // Getty Images

Rosalía repitió un año después y lo hizo siguiendo a rajatabla el dress code. La invitación decía gilded glamour (glamour dorado) y Rosalía lució un espectacular vestido de Matthew Williams, director creativo de Givenchy, que se adaptaba a la perfección a las exigencias del guion.

La cantante lució un diseño hecho a partir de un patrón tradicional, con corte sirena, al que luego se añadió excesos de pedrería, perlas, aplicaciones bordadas y una falda abierta en infinitos volantes. La espalda estaba decorada con una espina dorsal simulada con un arnés de cuero que se transformaba con un gancho plateado para sujetar los tirantes de pedrería del vestido.

A esto hay que sumar los complementos, llenos del espíritu Rosalía: guantes largos, llamativas gafas de sol, botas con varios centímetros de plataforma y bolso de mano.

Un detalle de la espalda del vestido de Rosalía en la gala MET 2022. // Getty Images

Si en 2021 su look se inspiró en Lola Flores, en 2022 la artista contó a través de Instagram Stories que se fijó en un cuadro que el pintor estadounidense John Singer Sargent hizo de Lady Astor en 1909, una de las grandes figuras de la Edad de Oro.

Tras la gala en el Museo Metropolitano, la cantante siguió de fiesta y lo hizo con otra creación de Matthew Williams. Esta mucho más manejable.

"De ayerrrrr :} enamorada de los dos vestidos que me hizo Matthew, todas mis amigas que estaba súper hot y cómo cantó Lenny Kravitz (fue ayer durante el evento y aún no lo he superado)", escribió en Instagram al mostrar la foto del segundo vestido de la noche.

El vestido afterparty era un vestido corto en tono plateado y con pedrería, que combinó con una americana negra y unas botas altas de enorme plataforma en color negro.