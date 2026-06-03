Horario de los conciertos de Bad Bunny en Madrid: a qué hora abren las puertas y cuándo acaba el show

Bad Bunny está arrasando con su residencia de diez conciertos en el Metropolitano de Madrid. El puertorriqueño por fin está de vuelta en la capital española tras siete años desde su último show, y todo gracias al impacto internacional de su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour.

En total, se espera la asistencia de 500.000 personas a los conciertos de Bad Bunny en Madrid, de las cuales un 40 % podrían ser fans procedentes de fuera de la región, según datos de Europa Press. Por este motivo, Noche Madrid estima que estos shows generarán un impacto económico total de unos 200 millones de euros en la ciudad.

Si tienes entradas y no quieres perderte ni un solo segundo del concierto de Bad Bunny, te recomendamos llegar con antelación ante posibles inconvenientes. Además, se esperan aglomeraciones por la visita del papa León XIV en Madrid entre el 6 y el 9 de junio.

Horario del concierto de Bad Bunny en el Metropolitano

Según la planificación de Live Nation, todo comienza a las 13:00 con la apertura de la consigna y del parking, disponible solo para aquellos clientes que hayan adquirido previamente su entrada para el parking. A las 17:00 empiezan a entrar los primeros fans al Metropolitano y a las 19:00 comienza el espectáculo de los teloneros: Chuwi, la banda puertorriqueña formada por Adrián López y los hermanos Lorén (voz), Willy y Wester Aldarondo.

13:00 - Apertura de parking y consigna

17:00 - Apertura de puertas

19:00 - Chuwi (teloneros)

20:00 - Bad Bunny

23:00 - Fin del concierto

Por su parte, el concierto de Bad Bunny da comienzo a las 20:00 hasta las 23:00, aproximadamente. Sin embargo, este horario es orientativo, por lo que puede que cada parte inicie con retraso. En general, el concierto suele durar dos horas y 50 minutos, aproximadamente.

Todas las fechas de conciertos de Bad Bunny en Madrid