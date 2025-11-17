"No hubo futuro, pero hubo verdad": Karol G anuncia 'ÚNICA', una intensa colaboración con Tainy

Hace unos días Karol G despistaba a los fans con nuevas imágenes luciendo un estilo totalmente diferente al de Tropicoqueta. La colombiana vestía con un dos piezas blanco formado por top y falda, y arrastraba un espejo en el exterior.

Ahora, la artista ha desvelado que se trata de ÚNICA, una nueva canción en la que colabora con el artista Tainy. Aunque de él no hay rastro en el adelanto, promete ser una colaboración de lo más intensa.

En los pocos segundos que ha compartido 'La Bichota', podemos verla melancólica, reflexionando sobre el amor en distintos escenarios. Y así lo narra su voz en off distorsionada: "No hubo futuro, pero hubo verdad. En ese silencio después de amarnos entendía que hay amores que solo acaban en una noche, pero se quedan viviendo para siempre".

Con este adelanto la colombiana ha anunciado que ÚNICA se estrena el jueves 20 de noviembre, y sus fans han asegurado que están más que preparados paran nueva música.