Jake Gyllenhaal se sincera por primera vez sobre 'All Too Well', la canción que Taylor Swift le dedicó

La historia de 'All Too Well': ¿qué pasó entre Jake Gyllenhaal y Taylor Swift? // GTRES

Han pasado más de 10 años desde que Taylor Swift y Jake Gyllenhaal decidieron poner fin a su relación, pero lo cierto es que en los últimos meses ha causado más polémica que nunca. Ahora, el actor ha decidido pronunciarse por primera vez sobre All Too Well , la canción que la cantante le dedicó, y sobre el acoso que ha sufrido tras su reedición.

En noviembre de 2021, Taylor Swift decidía sorprender al mundo con el lanzamiento de Red (Taylor's Version), algo que generó mucha polémica.

A la ya conocida disputa con Scooter Braun por el control de la obra de la artista estadounidense, se ha sumado la que provocó la reedición y la nueva versión extendida de All Too Well, que volvieron a traer a la escena la relación que inspiró el disco: la que mantuvieron Taylor Swift y Jake Gyllenhaal en el año 2010.

Jake Gyllenhaal y Taylor Swift // Twitter

La historia detrás de All Too Well

Su relación de pareja solo duró tres meses, pero para Taylor Swift fueron suficientes: le dedicó todo un álbum de canciones, uno de los discos de rupturas más sonados de la historia de la música, el conocidísimo Red.

A pesar de que ninguno de los artistas se pronunció nunca sobre esta relación y la propia Taylor nunca ha asegurado que canciones mundialmente conocidas como All Too Well o We Are Never Ever Getting Back Together estuvieran dedicadas al actor, lo cierto es que las propias letras de las canciones delataban esta relación.

Ahora, casi una década después de su sonada ruptura, su relación vuelve a estar en el punto de mira por la nueva versión de All Too Well. Además de nuevo metraje de canción, la cantante también dirigió un corto, protagonizado por Dylan O’Brien y Sadie Sink, en el que se sinceraba sobre su historia de amor (y desamor) con el actor, por la que muchos cargaron contra él.

En él, la cantante habla sobre el sufrimiento que vivió tras la ruptura con el actor Jake Gyllenhaal. Según parece, el propio intérprete rompió la relación porque no se sentía cómodo con la atención mediática que empezaron a recibir. Además, la diferencia de edad en la pareja también fue un punto de quiebre en su amor.

Jake Gyllenhaal se pronuncia sobre All Too Well

Y no es de extrañar que el propio Jake Gyllenhaal haya decidido pronunciarse por primera vez sobre este drama, que sigue protagonizando a pesar de los años que han pasado.

Sobre esta nueva versión, el actor de Nightcrawler ha asegurado que "no tiene nada que ver conmigo". Así lo explicó en una entrevista con la revista Esquire, donde él mismo ha restado importancia a las nuevas palabras de la cantante: "Se trata de su relación con sus fans. Es su forma de expresarse".

La canción, en la que Taylor Swift relata cómo fue su relación con el actor, de 41 años, y también cómo la diferencia de edad entre ambos fue uno de los detonantes de su ruptura, no deja en muy buen lugar a Gyllenhaal, que durante los últimos meses ha vuelto a recibir duras críticas por parte de los fans de Swift, que lo han acusado de aprovecharse de la cantante.

Sin embargo, para Gyllenhaal, la relación que ambos mantuvieron y sobre la que ella canta no es más que fruto de la inspiración de la cantante: "Los artistas aprovechan sus experiencias personales para inspirarse, yo no voy a resentir a nadie por eso”, agregó él, haciendo ver que no se siente molesto por la versión de Taylor Swift sobre su romance.

El acoso que sufrió por parte de los fans de Taylor Swift

Lo que sí que no ha gustado ni un pelo a Jake Gyllenhaal es el acoso que ha sufrido por parte de los fans de Taylor. Y es que, aunque el tiempo ha pasado y ambos parecen felices con sus nuevas parejas –Taylor acaba de comprometerse con el actor británico Joe Alwyn, y Gyllenhaal mantiene una relación estable con Jeanne Cadieu–, parece que muchos que no han perdonado al actor por romperle el corazón a su cantante favorita.

De hecho, la nueva versión de All Too Well se convirtió en una auténtica avalancha de acoso para el actor, que se vio obligado a desactivar los comentarios de sus redes sociales para dejar de recibir mensajes sobre su romance con Swift: "Creo que es importante cuando los seguidores se vuelven rebeldes que sintamos la responsabilidad de que sean civilizados y no permitir el acoso cibernético".

“Lo que plantea una pregunta filosófica y profunda. No se trata de un individuo en sí, sino de una conversación que nos permita examinar cómo deberíamos asumir la responsabilidad de lo que ponemos en el mundo, de nuestra contribución”, explicó el intérprete, que no quiso dar muchos más detalles sobre la relación.

Aún así, el actor ha insistido en que, a pesar de todos los comentarios que le han llegado, por el momento no ha escuchado esta nueva versión de la canción.