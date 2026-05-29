Jennifer López publica un nuevo hit en español con David Guetta, 'Sálvame Hoy'

Jennifer López y David Guetta nunca defraudan, pues gracias a su unión vieron la luz éxitos como On The Floor. El mes pasado publicaron Save Me Tonight, un nuevo tema electrónico que prometía ser un gran éxito.

Sin embargo, le ha salido un gran competidor... ¡Su versión en español!Sálvame Hoy mantiene la esencia del tema original, pero varía en las partes en las que participa el cantante mexicano Gabito Ballesteros.

Ambos cantantes interpretan el tema completamente en español, dándole mayor alcance a este tema que ya lo estaba rompiendo en plataformas.

Además, el lanzamiento coincide con la otra colaboración del DJ que se ha publicado hoy, Sad Girls, su colaboración con Bebe Rexha.

El tema nos habla de un amor incierto por el que es mejor dejarse llevar que darle demasiadas vueltas.

Letra de 'Sálvame hoy'

No sé si durará para siempre, pero es ahora o nunca

Tu amor puede salvarme hoy

No sé dónde tu piel me lleve, pero siento que tú puedes

Tu amor puede salvarme hoy

Estoy buscando algo que me haga sentir y que no puedo ignorar

Estoy buscando a alguien que me lleva a la luna y no me quiera soltar

Algo me está pasando, yo no sé ni por qué, pero lo sé

Hay algo en tu mirada y quiero aprovechar ya tu vez

No sé si durará para siempre, pero es ahora o nunca

Tu amor puede salvarme hoy

No sé dónde tu piel me lleve, pero siento que tú puedes

Tu amor puede salvarme hoy

Ey, que eres tan linda

Dime, te quiero, te quiero, te quiero llevar hasta el cielo

Hacerte reír y venir yo deseo

No sé si reír y venir yo deseo

Me tiene dando vueltas, me pone el mundo a temblar

Me trae irresistible cuando tus ojos me llenan de esta paz

Y con esa mirada que me abraza, mi alma está

No sé si llorarás siempre, pero es ahora o nunca

Tu amor puede salvarme hoy

No sé a dónde tu piel me lleve, pero siento que tú puedes

Tu amor puede salvarme hoy