Los Jonas Brothers cantan 'A thousand miles' con Vanessa Carlton en concierto

Los Jonas Brothers se ponen románticos y nostálgicos al invitar a la artista Vanessa Carlton para cantar juntos su éxito A thousand miles en su último concierto.

La gira de los Jonas Brothers Greetings from your hometown, con la que celebran 20 años de trayectoria, está siendo todo un éxito. Y es que la banda está subiendo al escenario a artistas que remueven la nostalgia de todos los fans.

Ya lo hizo hace unos meses con Demi Lovato, lo que revolucionó a todos aquellos que vieron Camp Rock de pequeños. Y en muchos de sus conciertos los hermanos sorprenden con invitados inesperados. Un ejemplo reciente es cómo se unió a la banda el grupo Simple Plan.

Ha sido este 18 de diciembre en su concierto en Manchester (New Hampshire) cuando Los Jonas Brothers han sorprendido con una invitación de altura: los músicos han subido al escenario a Vanessa Carlton, y juntos han interpretado A Thousand Miles.

Este éxito romántico abre la navidad también para los autores de Sucker. Con Kevin a la guitarra, Joe y Nick al micrófono y la invitada también al piano y cantando, los músicos han regalado este momentazo único en directo.