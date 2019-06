Los Jonas Brothers interpretan ‘Sucker’ con instrumentos de juguete con Jimmy Fallon

Los Jonas Brothers acaban de lanzar 'Happiness Begins' , su esperado nuevo disco con el que están visitando todos los medios para promocionarlo. Por supuesto no podía faltar su visita al show de Jimmy Fallon y la participación en la sección 'Classrooms instruments' , donde todos los artistas se unen al presentador y a la banda The Roots para tocar un tema con instrumentos de juguete.

El regreso de los Jonas Brothers está siendo un auténtico éxito que ya pudimos predecir cuando lanzaron 'Sucker', el primer adelanto. Ahora con el álbum 'Happiness Begins' en la calle, Nick, Joe y Kevin están visitando los principales medios de comunicación para presentar su nuevo trabajo.

Han pasado por el Carpool Karaoke de James Corden, por Saturday Night Live, All That Revival y no podían dejar escapar la oportunidad de visitar The Tonight Show, el divertido programa de Jimmy Fallon.

Una de las secciones más famosas del programa es 'classrooms instruments', donde todos los artistas se unen al presentador y a The Roots, banda del programa, para interpretar su último éxito con instrumentos de juguete.

Armados con una maraca en forma de plátano, un triangulo o una clapeta, los tres hermanos hacían la versión más divertida de su hit 'Sucker'.