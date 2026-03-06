Juanes lanza 'JuanesTeban', su nuevo disco sobre todas las versiones de sí mismo

Tras 38 años de carrera, Juanes reflexiona sobre la dicotomía de su yo-artista y su yo-persona en su undécimo álbum de estudio, JuanesTeban, un proyecto que refleja todas las versiones de sí mismo.

"Siento que en este álbum, después de todos estos años, encuentro otra vez la tranquilidad de volver a llamarme Juan Esteban", comenzó explicando el colombiano durante su entrevista con Europa FM. "Esa dualidad de todo lo que vive en mí como ser humano. Como tú y como todos, pasamos por todo. Es una cantidad de versiones de nosotros, y así lo conceptualizo en el álbum".

El disco incluye canciones de cumbia, rock y música más íntima. Por su parte, las letras apuestan "por la espiritualidad, por la parte más sensual, por la parte nostálgica, por la parte familiar, la de los sueños, los deseos, las frustraciones y de todo lo del día a día".

Según contó, JuanesTeban "es como un caleidoscopio" lleno de emociones, una mezcla de estilos que bebe de todo lo experimentado y escuchado durante su vida. "Yo no conocí el rock ni el pop hasta que tenía trece años. Para mí, la vida fue antes música popular folclórica, y esa es parte de mi esencia. Cuando conocí el rock y el metal, fue como otra etapa de mi vida y hoy siento que es como todo mezclado", añadió.

Tracklist de 'JuanesTeban'

El disco cuenta con cinco colaboraciones: Bomba Estéreo, Mon Laferte, Vivir Quintana, Rawayana y Conociendo Rusia.