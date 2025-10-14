Katy Perry actuará en varios festivales de España en 2026

Katy Perry ya está en Europa con su The lifetimes tour. La diva del pop lleva su álbum 134 y los grandes hits de su carrera a escenarios de todo el mundo.

Y en menos de un mes la veremos en nuestro país, en dos conciertos con Europa FM como radio oficial: el 9 de noviembre en el Palau Sant Jordi y el 11 de noviembre en el Movistar Arena de Madrid.

Ahora la artista ha confirmado dos fechas más en España, pero habrá que esperar a 2026 para verla actuar en, al menos, dos reconocidos festivales españoles: por un lado, la intérprete de Last Friday Night se subirá al escenario del festival O son Do Camiño en Santiago de Compostela y también del festival Río Babel de Madrid.

Entre los días 18 y 20 de junio Katy Perry actuará como cabeza de cartel en el festival gallego, mientras que unas semanas después lo hará en el madrileño: la artista deleitará a sus fans con su música como main artist entre el 3 y 5 de julio.

Cómo conseguir las entradas

Los fans de Katy Perry podrán hacerse con los abonos de los festivales de distintas maneras:

Para O son do Camiño los interesados en ver a la estrella del pop podrán adquirir los abonos a partir del viernes 17 de octubre a las 12:00 a través de osondocamino.es.

Para asistir al festival Río Babel los interesados pueden registrarse para la preventa también desde su web oficial y Fever.