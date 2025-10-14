Katy Perry actuará en varios festivales de España en 2026
Katy Perry añade de momento dos fechas más de concierto en nuestro país después de sus dos shows en Madrid y Barcelona con Europa Fm como radio oficial. Y la estrella del pop actuará en dos grandes festivales durante el verano de 2026.
Katy Perry ya está en Europa con su The lifetimes tour. La diva del pop lleva su álbum 134 y los grandes hits de su carrera a escenarios de todo el mundo.
Y en menos de un mes la veremos en nuestro país, en dos conciertos con Europa FM como radio oficial: el 9 de noviembre en el Palau Sant Jordi y el 11 de noviembre en el Movistar Arena de Madrid.
Ahora la artista ha confirmado dos fechas más en España, pero habrá que esperar a 2026 para verla actuar en, al menos, dos reconocidos festivales españoles: por un lado, la intérprete de Last Friday Night se subirá al escenario del festival O son Do Camiño en Santiago de Compostela y también del festival Río Babel de Madrid.
Entre los días 18 y 20 de junio Katy Perry actuará como cabeza de cartel en el festival gallego, mientras que unas semanas después lo hará en el madrileño: la artista deleitará a sus fans con su música como main artist entre el 3 y 5 de julio.
Cómo conseguir las entradas
Los fans de Katy Perry podrán hacerse con los abonos de los festivales de distintas maneras:
Para O son do Camiño los interesados en ver a la estrella del pop podrán adquirir los abonos a partir del viernes 17 de octubre a las 12:00 a través de osondocamino.es.
Para asistir al festival Río Babel los interesados pueden registrarse para la preventa también desde su web oficial y Fever.