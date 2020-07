Katy Perry, agradecida y optimista en 'Smile', el single que da nombre a su nuevo disco

Katy Perry está a punto de ser madre por partida doble. La cantante publica nuevo disco el próximo 14 de agosto y pronto dará la bienvenida a su primer hijo. Los vídeos de 'Never Worn White' y 'Daisies', primeros adelantos de este nuevo proyecto, nos presentaban a una Katy Perry resplandeciente, segura de sí misma en este nuevo papel de madre y artista.

Más allá de la polémica por la portada del disco -en la que vemos a Katy como una payasa con expresión triste y que no ha gustado mucho a sus fans- la cantante se muestra optimista y agradecida en la letra de 'Smile', el tema que precisamente da nombre a ese álbum que, según su carátula, aparentaba ser reflexivo y pesaroso. Pero todo lo contrario. Katy Perry vuelve a sonreír y lo deja más claro que nunca en este tema con toques disco y el inconfundible sello de la cantante de I Kissed a Girl.

"Sí, me siento agradecida / Chúpate esa, cariño, me siento agraciada / Debo decir que ha pasado cierto tiempo /pero ahora tengo mi sonrisa de vuelta".

PROBLEMAS PERSONALES Y PROFESIONALES

Este nuevo álbum llega tres años después de su anterior disco, 'Witness', que hizo números de ventas muy inferiores a los que Perry estaba acostumbrada. Este fracaso hizo que la cantante perdiese la sonrisa, y unido a la ruptura con Orlando Bloom, provocó un huracán de tristeza que hizo que incluso pensase en el suicidio. "Había roto con mi novio, que ahora es el futuro padre de mi bebé. Y estaba emocionada por volar alto en mi siguiente álbum. Pero no volé alto, me estrellé", confesó la cantante, que encontró la esperanza gracias a la fe y la gratitud.

"No sé si mi sonrisa fue alguna vez completamente mía pero estuve mucho tiempo viviendo de la validación, amor y admiración del mundo, y de repente todo cambió", contó en una reciente entrevista.

'SMILE' LLEGA EL 14 DE AGOSTO

Aunque la mayoría de canciones no han salido a la luz, en el disco encontraremos temas como Never Really Over, Daisies, Smile y Harleys in Hawaii.