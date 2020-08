Katy Perry presenta 'What Makes a Woman', su himno de empoderamiento femenino dedicado a su hija

Tras regalarnos 'Never Worn White', 'Daisies' o 'Smile', Katy Perry presenta 'What Makes a Woman', un nuevo adelanto de 'Smile' su quinto álbum de estudio que verá la luz el 28 de agosto.

Con esta canción, que se estrenó en un directo llamado Smile Sundays, la artista reflexiona sobre el feminismo, intentando buscar respuestas sobre la belleza y el comportamiento de la mujer.

El tema viene acompañado de una versión en acústico, en formato vídeo y dirigido por Tim Sekiguchi. A través de la letra, dedicada a su hija, que pronto nacerá, la cantante expresa que las mujeres son capaces de cambiar el mundo.

'Smile' supondrá el regreso de Katy Perry, que no lanzaba álbum desde 'Witness', en 2017. Los primeros adelantos de este disco han ido acompañados de la evolución del embarazo de la artista, que espera su primera hija con Orlando Bloom.

LETRA DE 'WHAT MAKES A WOMAN' DE KATY PERRY

Is it the way I talk sweet

The way my skin is soft

Or how I can be a bitch

And make you keep your fingers crossed

Is it the way that I praise you

The way that I please you

Or how fast I change my mind

And get scared that I might leave you

Could spend your whole life but you couldn’t

Describe what makes a woman

She’s always been a perfect mystery

Could spend your whole life but you couldn’t

Describe what makes a woman

And that’s what makes a woman to me

Is it the way I cut my hair and put no makeup on

I feel most beautiful doing what the fuck I want

Is it that my intuition is never really off

I need tissues for my issues

And band-aids for my heart

Could spend your whole life but you couldn’t

Describe what makes a woman

She’s always been a perfect mystery

Could spend your whole life but you couldn’t

Describe what makes a woman

And that’s what makes a woman to me

That’s what makes a woman to me

Is it the way we keep

The whole world turning

In a pair of heels

Yeah, that’s what makes a woman