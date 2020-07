Kylie Minogue estrena 'Say something', el primer single de su nuevo álbum

Su nuevo álbum se llama 'Disco' y llegará las plataformas y tiendas físicas el próximo 6 de noviembre. Eso sí, la cantante ya ha encargado de anunciar a sus fans que ya pueden apuntarse a la preventa y asegurarse de que lo van a comprar antes que nadie.

"¿Estás esperando a que diga algo? Mi nuevo álbum DISCO se lanzará el 6 de noviembre y ya está disponible para reservar", escribió en su cuenta de Twitter.

El primer sencillo que podemos escuchar de este nuevo álbum se llama 'Say Something' y aunque tiene el característico sonido de la cantante, es cierto que el tema tiene unos arreglos 'disco' que nos dan una pista de por donde irán los tiros en los 16 temas que contendrá este nuevo proyecto, que llega dos años después de 'Golden', su último álbum en solitario.

Sobre este sonido pop-disco que ha querido incorporar en el proyecto, la cantante de 'Can't Get You Out Of My Head' ha asegurado que es "un género donde se junta todo el mundo" para celebrar y pasarlo bien. Y con 'Say Something' todo apunta a que así será.

"Es difícil incluso para mí explicarlo. Pero incluso los adultos necesitan algo de diversión y pienso que el pop es un género donde se junta todo el mundo. En este momento hay mucho amor hacía aquellos sonidos que fueron tan revolucionarios a principios de la década de 2000. Tanto este momento nuevo como el anterior que viví hace tantos años, me parecen buenos, así que estoy canalizando eso en este disco", dijo el pasado mes de mayo para una entrevista con GQ en la que también habló de lo que supone un confinamiento para el nivel creativo de un artista.

"Esta vez se trató de mantenerme bien, sana, contenta, inspirada y sobre todo estar cuerda y apreciar la salida creativa que tengo al hacer este álbum. Me encantó ver lo creativas que son las personas en este momento y en esta generación ya sea ayudando en la en hospitales o haciéndonos reír en las redes sociales. La humanidad que brota de la gente es tan hermosa", aseguró.