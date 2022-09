Lady Gaga cancela su concierto entre lágrimas: "Lo más importante para mí es la vida"

Una artista como Lady Gaga que congrega a miles y miles de personas en cada uno de sus conciertos, llenando los estadios más importantes de todo el mundo, sabe que tiene una responsabilidad sobre las personas que acuden a verla.

Por este motivo, la artista de 36 años decidió no finalizar su concierto en el Hard Rock Stadium de Miami debido a una fuerte tormenta tropical. Tras suspender el directo, Lady Gaga ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que se le vía realmente afectada, sin poder reprimir las lágrimas.

"Realmente tratamos de terminar el espectáculo esta noche en Miami, pero no pudimos, porque incluso cuando las lluvias pararon, hubo un rayo que cayó directamente al suelo muy cerca de nosotros", ha explicado.

"Sé que durante mucho tiempo siempre he querido ser una perra mala e incondicional, pero lo que realmente quiero es también ser responsable y amorosa, y no sé qué haría si algo le pasara a alguno de los espectadores, o a cualquier miembro de mi equipo o mi banda o mis bailarines", ha continuado entre lágrimas, añadiendo "Lo que más vale la pena para mí es la vida".

Para romper la tensión, Lady Gaga se ha disculpado por no cantar su tema Rain on me bajo la lluvia, tal como le pidieron los asistentes aprovechando la ocasión.

Poco después de publicar este vídeo, la artista hizo otra publicación en la que volvía a disculparse con sus fans de Miami y asegurando que lo hizo para garantizar la seguridad de todos.

"Era demasiado peligroso, los rayos eran impredecibles y cambiaban momento a momento, los amo. Mirad, durante años algunos de ustedes me han llamado 'madre monstruo', en mi corazón sabía que era mejor mantenerlos a salvo", ha escrito.

Este show en Miami era el último de la su Chromatica Ball Tour. Pese haber sido un fin de gira agridulce, Stefanie Germanota —nombre real de Lady Gaga— ha dejado dejado claro lo que ha significado para ella: "Esta fue la mejor gira de mi vida y apreciaré este momento para siempre; me tomó mucho tiempo sanar, pero lo hice".