¿Sobre One Direction? Harry Styles habla de la fama en 'Paint By Numbers', una canción de su nuevo disco

Tras casi tres años alejado de los focos, Harry Styles ha vuelto este 2026 con su nuevo álbum: Kiss All the Time. Disco, Ocassionally, un trabajo cercano a la electrónica y a la música dance. Una de las 12 canciones que componen el disco es Paint By Numbers, una delicada balada que muchos fans han vinculado con One Direction.

El británico formó parte de la boy band entre 2010 y 2016, años en los que saltó a la fama de manera estratosférica. Ahora, Styles reflexiona sobre qué significa ser un personaje público en Paint By Numbers: "Oh, qué regalo es ser percibido / Pero no tiene nada que ver conmigo", dicen los primeros versos traducidos. También habla sobre la superficialidad de medir el éxito por cifras: "Es toda una vida aprendiendo a pintar por números / Y viendo cómo se corren los colores".

Sin embargo, la parte más vinculada con One Direction sería cuando canta sobre la presión por ser un referente para otras personas: "Es un poco complicado / Cuando te meten una imagen en la cabeza y ahora estás atrapado con ella / [...] / Soportando el peso de los niños estadounidenses a los que les rompes el corazón", dice en una posible referencia a la separación del grupo. Así, critica que la sociedad aún le asocie con la persona que era durante sus años en One Direction.

"Eres el más afortunado, oh, qué ironía"

Todo esto concuerda con las declaraciones que dio en una reciente entrevista con The Times, donde habló sobre alejarse de su faceta como estrella para reconectar consigo mismo: "Era importante alejarme de la imagen que tenía de mí mismo. Estar lejos de todo me ha permitido tener conversaciones conmigo mismo a un nivel más profundo que antes no tenía tiempo de explorar. He hecho pequeños cambios, como no tener Instagram en mi teléfono", comentó sobre su descanso de dos años y medio.

Más allá de la letra, hay seguidores que incluso han encontrado similitudes entre la melodía de Paint By Numbers y la de una canción de One Direction: Once in a Lifetime. Ambas son baladas protagonizadas por la guitarra.

Letra en español de 'Paint By Numbers', de Harry Styles

Oh, qué regalo es ser percibido

Pero no tiene nada que ver conmigo

Tienes que preguntarte si hay una razón para creer

-

Es toda una vida aprendiendo a pintar por números

Y viendo cómo se corren los colores

-

Es un poco complicado

Cuando te meten una imagen en la cabeza y ahora estás atrapado con ella

Eres el más afortunado, oh, qué ironía

Soportando el peso de los niños estadounidenses a los que les rompes el corazón

¿Fue una tragedia cuando lе dijiste

"Ni siquiera tengo trеinta y tres"?

Un poco de autocompasión y una vida acorde a tus posibilidades

-

Es toda una vida de elegir entre una cosa u otra

Niños con pistolas de agua, míralos correr

-

Es toda una vida aprendiendo a pintar por números

Y viendo cómo se corren los colores

-

Fuente: Genius