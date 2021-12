Levi Díaz, de ganador de 'La Voz Kids' a representante de España en Eurovisión Junior 2021

A sus 13 años, Levi Díaz ha demostrado que la música corre por sus venas. En poco más de un año, este joven barcelonés ha pasado de ser rechazado en las audiciones a ciegas de La Voz Kids a convertirse en el representante español en Eurovisión Junior y ha sido todo gracias a su talento, su trabajo y su "eterna sonrisa".

Su tema Reír, con el que este cantante catalán aspira a convertirse en el ganador de Eurovisión Junior 2021, esconde un mensaje muy importante detrás de su ritmo pop: esperanza y energía para que los niños de Europa quieran “unirse e imaginar un mundo nuevo a través del amor, los sueños y la amistad”.

Con la sonrisa como bandera y como "método de defensa" ante los nervios, este pequeño ha demostrado que no hay ningún reto que se le resista y que el trabajo es más importante que el propio talento para conseguir tus metas.

La historia de superación de Levi en 'La Voz Kids'

"Levi, el niño de la eterna sonrisa". Así definía la presentadora Eva González al ganador de La Voz Kids, al que dedicaba unas bonitas palabras en su cuenta de Instagram el pasado julio. "A su corta edad nos ha enseñado que con tesón, esfuerzo e ilusión los sueños se cumplen. No dejemos nunca de luchar por aquello que nos hace felices. Siempre merece la pena", expresaba González en sus redes sociales.

Y es que es cierto, el pequeño Levi Díaz demostró que, sí se quiere algo, se puede lograr con trabajo. Con sus declaraciones, la modelo aludía a su paso por una edición anterior del programa, donde el barcelonés no consiguió que ninguno de los coaches se girara en las audiciones. Melendi le dijo que siguiera preparándose y volviera el año siguiente.

Y así lo hizo: tomó clases y en la sexta temporada consiguió una plaza en el equipo del propio Melendi. "No me he dado por vencido. Me vuelvo a presentar porque no me rindo. Lo mejor de todo es disfrutar el momento", relató Levi en su vuelta al concurso.

"La historia de Levi es muy bonita, con tan solo 11 años ha sabido aprovechar esta segunda oportunidad. Tú supiste, con tesón, ganar La Voz Kids", relataba la presentadora.

Un gran contrato discográfico

Tras su paso por La Voz Kids, el galardón le permitió entrar de lleno en la industria musical y fueron muchas las grandes discográficas que recalaron en el gran talento del pequeño cantante. Así, este mismo año, Levi firmó un contrato con Universal Music Spain, sello que comparte con otros grandes artistas como Aitana, Pablo López o David Bisbal, entre otros.

Desde muy pequeño tuvo claro que quería dedicarse a la música y este gran contrato le ha permitido estar cada vez más cerca de ello. De hecho, gracias a ello, el joven de Cornellà de Llobregat ha decidido centrar todos sus esfuerzos en la música por completo.

Su inspiración musical

Aunque Levi Díaz tira más por el pop moderno como estilo propio, lo cierto es que sus referentes musicales distan mucho de la música que él suele cantar. Él mismo ha afirmado que siente una gran admiración por el mismísimo Frank Sinatra, al que considera su artista favorito y Fly me to the moon es, sin duda alguna, una de sus canciones predilectas.

Eso sí, los artistas clásicos no son los únicos de los que disfruta el pequeño cantante. De hecho, como buen fan de la música que es, siempre tiene presentes a los artistas más revolucionarios de los últimos años, que ocupan las grandes listas de éxitos a nivel internacional. Eso sí, su favorita es española: siente absoluta devoción por Rosalía.

Fan incondicional de Eurovisión

Eurovisión Junior no es el único festival del que Levi Díaz es fan. El cantante catalán ha demostrado que es un auténtico fan incondicional de todo lo que rodea al Festival de la Canción, que sigue anualmente, aunque su canción favorito de los últimos años no es otra que Toy, la canción con la que Netta se convirtió en la ganadora del certamen en Lisboa 2018.

Ahora, el joven se ha convertido en el séptimo aspirante español al concurso musical, siendo así el representante de España en la 19ª edición de Eurovisión Junior, tal y como anunció TVE. Su elección se tomó de manera interna en la cadena pública y ha permitido que Levi Díaz cumpla así otro de sus sueños.