Lola Indigo: "Cuando digo 'ahora que estoy buena' no me refiero a la belleza, sino al éxito"

Lola Indigo bromea sentada en un llamativo butacón rosa que decora una esquina de su casa. “Es que soy muy sencilla”, se ríe antes de empezar su entrevista con Europa FM.

Son días de vértigo para la cantante de Granada. El 2 de julio lanzó su segundo disco La Niña, que ya es número 1 en ventas, y cada día suma miles de reproducciones en el videoclip Niña de escuela. En dos semanas, supera los 12 millones en YouTube.

“Cuando escuchas un hit acabas pensando ‘hostia, esto puede ser grande’. Si te dijera que no me lo esperaba, sería mentira”, dice sobre la buena acogida de la canción, que este sábado 17 de julio llevará al WiZink Center de Madrid en un concierto del que dice “va a ser un flipe”. “Creo que no se ha visto nunca una cosa igual. Me refiero a nivel danza, quitándome a mí. No creo que a ese nivel se haya hecho una cosa así con un artista pop”, añade.

Es su sueño desde que es niña, y que en cierto modo marcó su infancia. “Yo iba a mi bola, no encajaba demasiado. No es fácil crecer en un pueblo tan pequeño teniendo unas aspiraciones de ser una cantante pop. No es algo habitual en un sitio así”, explica Lola Indigo sobre la pequeña Mimi Doblas a la que rinde homenaje en la canción Niña de escuela.

¿No te tomaban en serio?

Lo típico de excluirte del grupo, pero creo que casi todos los artistas con los que puedas hablar te van a decir que han sufrido algún tipo de bullying en el colegio. Es lo que al final te convierte en artista.

"Casi todos los artistas te dirán que sufrieron 'bullying' en el colegio"

¿Esta canción es una carcajada en la cara de esa gente que no confiaba en ti?

No es tan serio. Es una manera graciosa de contarlo. Ni siquiera se trata de lo físico. Cuando dice ‘Ahora que estoy buena’ no me refiero tanto a la belleza física, sino al éxito. Para mí estar bueno no es una cuestión de apariencia física, sino de cómo se ha desarrollado mi persona. Ahora que lo que tengo es atrayente, ahora sí vienes donde estoy. Creo que en la energía de cada uno está el atractivo, no sólo en el físico.

Lola Indigo tiñe de rosa el escenario de La Niña, un disco en el que ha volcado toda su personalidad. “He hecho lo que me ha dado la gana al 100%”, asegura la artista, que ha elegido este color porque ahora es con el que más se identifica.

“En Akelarre estaba un poco más dark, con la antorcha en la mano, ‘acabo de salir de un programa y tengo que demostrar que soy más que una canción del verano’. Ahora estoy como... esta es mi personalidad, así es como me siento... Esto representa toda mi adolescencia, mi infancia, mi vida. Es el sonido que me ha inspirado y quería hacerlo así".

¿Te han dejado hacer lo que has querido?

Nadie me lo ha impedido nunca. Siempre he hecho lo que me ha salido de ahí. No es que ahora me hayan dejado. En Akelarre también hice lo que me dio la gana y lo que me dio la gana en ese momento fue hacer reguetón. Hice Ya no quiero ná y como funcionó tal como lo quise hacer, me dijeron: 'Haz lo que te dé la gana porque lo hiciste la primera vez y salió bien'. Confían en mí. Estoy contenta.

" Siempre he hecho lo que me ha salido de ahí"

En ese siempre he hecho lo que me ha dado la gana, va la personalidad combativa de Lola Indigo, que muchos definen como un referente del feminismo.

¿Te ves como un referente feminista?

No hago canciones feministas a propósito. Soy una feminista que hace canciones. El mensaje que expreso en las canciones es mi manera de pensar, mi pensamiento, por eso la mitad de las canciones o más me salen reivindicativas. Yo reivindico el feminismo en mi día a día.

Reivindicas el feminismo y también luchas contra los cánones de belleza impuestos por la sociedad...

Porque tenemos un montón de aplicaciones y redes sociales que nos imponen un canon de belleza que no es real. Cuando hice el anuncio de Tezenis, entre otras cosas fue porque pensaba que yo no era igual que las modelos. Al final mi cuerpo es un cuerpo normativo. No soy ni gorda, ni delgada... Me considero un cuerpo normal. Además fue en una época en la que estaba un poco más curvy. Tengo épocas en las que naturalmente adelgazo porque estoy trabajando mucho, entrenando, pero hay otras en las que estoy más relajada... Defiendo constantemente que nuestro cuerpo puede cambiar. Yo, por ejemplo, cuando estoy con la regla subo dos kilos. Las mujeres tenemos el don de dar vida, pero con las hormonas nuestro cuerpo está en continuo cambio. En las últimas navidades me fui a casa y me harté de comer. Cuando volví hice una entrevista en un programa y en los comentarios de YouTube del programa no paraba de leer que Lola Índigo está gorda, que Lola Índigo se ha comido a Mimi.. Comentarios de hombres tomándose la libertad de criticar mi cuerpo. Los comentarios y decía, ¿a estas alturas todavía estamos así? Lo cuento porque ¡joder!, al final, a mí me la resbala, tengo un chubasquero y un pensamiento y una fortaleza muy grandes, pero a una persona que no tenga esta fortaleza puedes crearle un trastorno alimenticio. Yo estoy muy metida en el rollo de este tipo de enfermedades y me preocupa que tengamos estas influencias por estar conectados.

Antes no había redes sociales y existían los trastornos de alimentación...

Pero ahora lo tienes que leer. Es mucho peor. Yo lo comparo con la primera generación de Operación Triunfo. Estoy segura que David Bisbal no ha tenido que leer las barbaridades que hemos tenido que leer los de nuestra generación porque no había redes sociales, no había tanto internet... Ahora estamos mucho más expuestos y por eso los psicólogos se están forrando. Todo el mundo tiene que ir a terapia, porque estamos en continua crítica. Todos, no sólo los que estamos en los medios. A una niña de 15 años le pones un comentario fuera de lugar en Instagram y le puedes joder el día o el mes.

"Estoy segura que David Bisbal no ha tenido que leer las barbaridades que hemos tenido que leer los de nuestra generación"

A los hombres no se les mira con la misma lupa, ¿no?

No, claro que no. El otro día hablaba de eso. De que ahora tenemos una generación emergente de mujeres en la música, del género pop urbano, pero ¿cuántas quedarán a los 40 como están Daddy Yankee, Nicky Jam yJ Balvin? A ver a esa edad cuántas quedamos.

"Cuántas quedamos". ¿Tú quieres estar?

No lo sé. Igual me apetece ser directora artística o mánager de otros artistas para ayudarlos a poner sus proyectos. Igual me apetece poner una escuela de baile, igual me apetece ser madre... No tengo ni idea. Igual simplemente no me apetece, depende de cómo esté el mundo o cómo yo lo sienta en ese momento. Yo me conozco muy bien y sé que empezar de cero siempre me ha gustado mucho. A lo mejor empiezo de cero otra cosa, o de repente empiezo de cero en otro país. Es que no lo sé. La vida da muchísimas vueltas, hemos tenido una pandemia mundial que nos ha parado el tiempo. No sé qué decirte, no puedo verlo.

La pandemia ha cambiado los conciertos. ¿Cómo es ahora subirse al escenario? ¿Cambia mucho ver al público con distancia social y mascarila?

Siempre digo que antes cantaba para gente sentada que no me prestaba ni atención, cuando trabajaba en los dinner shows y hacía el cabaret, y ahora que la gente paga una entrada para ir a verme, ¿me voy a quejar porque están sentados? No tengo tanta cara... ¡Qué va! Creo que hay que apreciar lo que tenemos y de esa manera se es mucho más feliz.