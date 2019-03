Lola Indigo hace una espectacular versión ‘Corazón Partío’ de Alejandro Sanz

¿Dónde está el personaje que ganó Eurovisión en 2014? Esto es lo que se han preguntado los fans de Conchita Wurst al ver Hit Me, su último videoclip. La cantante ha empezado una nueva etapa en su trayectoria, con un nuevo look, con el pelo corto y rubio, despidiéndose así de la larga melena que la acompañó cuando llegó a lo más alto con Rise Like A Phoenix.