Maluma roto por amor en el videoclip de 'Cielo a un Diablo'

Maluma estrena el videoclip de 'Cielo a un Diablo', un nuevo single de su disco Papi Juancho producido por The Rudeboyz & Keityn y compuesto por Londoño, Vargas, Chaverra y Moreno.

En el vídeo, dirigido por Fernando Lugo, aparece el artista sufriendo tras una ruptura y confesando que es incapaz de ser fiel, aunque no quiere hacerle daño a la persona que ama. Pero el dolor no le permiten seguir adelante y le obliga a dejar atrás todo lo vivido, así que se despide con la casa en llamas.

'Cielo a un Diablo' es una de las canciones del quinto trabajo discográfico de Maluma, que estrenó en agosto por sorpresa. El primer single fue 'ADMV', que presentó en plena pandemia, más tarde llegó 'Hawái', que ahora ha versionado con The Weekend y, el día del lanzamiento del álbum presentó 'Parce', con Lenny Tavárez y Justin Quiles.

De Papi Juancho también hemos descubierto 'Madrid', con Myke Towers, y seguro que en 2021, Maluma nos regalará nueva música.

LETRA 'CIELO A UN DIABLO' DE MALUMA

Bebé tu me conoces

Sabes que nunca he sido de una sola mujer

No busques que el corazón te lo destroce

De la forma en que me quieres no me puedes querer

Yo te hable claro, te lo había dicho

Tu cuerpo para mi es solo un capricho

Y aunque se que eres buena mujer no lo tomes a mal

Bebé le estas pidiendo el cielo a un diablo

Le estas pidiendo sol cuando hace frio

El amor para mi no es necesario

Mejor de tu camino me desvío

Bebé le estas pidiendo el cielo a un diablo

Le estas pidiendo sol cuando hace frio

El amor para mi no es necesario

Mejor de tu camino me desvío, me desvío

Me entregué sin medir al amor y perdí hasta el alma

Hoy tu sufrimiento es por mis traumas

Aunque en tu cuerpo desnudo yo encuentro calma

Cuando te como otro ese es mi karma

Si te enamoras de mi, no tiene sentido

Si me alejo, yo lo hare por ti

No se quien fue el pendejo que encontró a cupido

Esos cuentos ya no se venden por aquí

Vámonos pal party, mamí

Una botellita de Hennessy

No te enamores más, sigamos así

Báilame que esta la hice pa’ ti

Bebé le estas pidiendo el cielo a un diablo

Le estas pidiendo sol cuando hace frio

El amor para mi no es necesario

Mejor de tu camino me desvío

Bebe le estas pidiendo el cielo a un diablo

Le estas pidiendo sol cuando hace frio

El amor para mi no es necesario

Mejor de tu camino me desvío, me desvío

Si quieres algo enserio, porfa evítalo

Si es solo pa’ sexo, solicítalo

Llama a Papi Juancho y medítalo

Saber que si es pa’ eso solicítalo

Pero no promete otro capítulo

Si te enamoras de mi no tiene sentido

Si me alejo, yo lo hare por ti

No se quien fue el pendejo que encontró a cupido

Esos cuentos ya no se venden por aquí

Tu sabes mamacita que…

Yo te hable claro, te lo había dicho

Tu cuerpo para mi es solo un capricho

Y aunque se que eres buena mujer no lo tomes a mal

Bebé le estas pidiendo el cielo a un diablo

Le estas pidiendo sol cuando hace frio

El amor para mi no es necesario

Mejor de tu camino me desvío

Bebé le estas pidiendo el cielo a un diablo

Le estas pidiendo sol cuando hace frio

El amor para mi no es necesario

Mejor de tu camino me desvío, me desvío

Mamacita, esto es lo que soy, esto es lo que hay, Papi Juancho

I love you baby; I know you miss me