The Weeknd canta en español en el sorprendente remix de 'Hawái', con Maluma

Desde que lanzó Felices los 4', a Maluma le estaba costando sacar un bombazo que estuviera a la altura de esta canción. Con 'Hawái', el tema más exitoso de su nuevo álbum Papi Juancho, ha conseguido de nuevo una de las canciones del año.

Un tema que ha dado la vuelta al mundo y de la que no ha faltado una genial versión feminista por parte de Beatriz Luengo. Ahora, el artista colombiano ha querido darle una segunda vida al tema, que todavía se mantenía en las listas de ventas, con una colaboración de lo más inesperada.

Maluma repite la fórmula de unirse a un artista anglosajón, tal como hizo con Madonna, con nada más y nada menos que The Weeknd. El canadiense es sin duda uno de los artistas del año gracias a After Hours, su excelente trabajo que incluye hits como 'Blinding Lights', 'Heartless' o 'In Your Eyes'.

En el remix de 'Hawái', Abel Tesfaye sorprende siendo él el que interpreta la primera estrofa de la canción, cantando primero en inglés, para pasar al español, y siguiendo con el estribillo en el mismo idioma.

Maluma delega su protagonismo a la segunda parte del tema, para acabar de nuevo con The Weeknd, que finaliza dándole su toque personal al tema cantando con su voz llevada a un segundo plano, camuflada entre las bases, algo habitual en sus trabajos.

Ambos artistas han rodado un nuevo videoclip para promocional este remix, que ya está siendo todo un éxito en Youtube. Superando los 8 millones de reproducciones en tan sólo 12 horas y ya se encuentra en el número 1 en tendencias.

LETRA DE 'HAWÁI REMIX' DE MALUMA Y THE WEEKND

So now he’s your heaven

You’re lying to yourself and him to make me jealous

You put on such an act when you’re sleeping together

All this cause I said I don’t want marriage, I don’t want marriage

I rather go half on a baby

Cause at least I know that it’s not temporary

And at least we’ll share something that’s real

I can tell that you’re just tryna feel

(The Weeknd)

Puede que no te haga falta na', aparentemente na'

Hawái de vacaciones, mis felicitaciones

Muy lindo en Instagram lo que posteas

Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea

(Maluma)

Puede que no te haga falta na', aparentemente na'

Hawái de vacaciones, mis felicitaciones

Muy lindo en Instagram lo que posteas

Pa' que yo vea como te va de bien, pero te haces mal

Porque el amor no se compra na'

Miéntele a todos tus seguidores

Dile que los tiempos de ahora son mejores

No creo que cuando te llame me ignores

Si después de mí ya no habrán más amores

Tú y yo fuimos uno

Lo hacíamos en ayuna antes del desayuno

Fumábamos la hookah y te pasaba el humo

Y ahora en esta guerra no gana ninguno

Si me preguntas, nadie tiene culpa

A veces los problemas a uno se le juntan

Déjame hablar, porfa, no me interrumpas

Si te hice algo malo, entonces discúlpame

La gente te lo va a creer, actúas bien ese papel

Baby, pero no eres feliz con él

(The Weeknd)

Puede que no te haga falta na', aparentemente na'

Hawái de vacaciones, mis felicitaciones

Muy lindo en Instagram lo que posteas

Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea

(Maluma)

Puede que no te haga falta na', aparentemente na'

Hawái de vacaciones, mis felicitaciones

Muy lindo en Instagram lo que posteas

Pa' que yo vea como te va de bien, pero te haces mal

Porque el amor no se compra na'

(The Weeknd)

So now he’s your heaven

You’re lying to yourself and him to make me jealous

You put on such an act when you’re sleeping together

All this cause I said I don’t want marriage, I don’t want marriage